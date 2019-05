Птичку жалко: NYT рассказала, как ЦРУ убедило Трампа выслать российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери

В общении с Дональдом Трампом новый директор ЦРУ Джина Хаспел показала себя умелым тактиком и хорошим психологом, подкупая американского лидера смесью сухого реализма и апелляций к эмоциям, пишет The New York Times. Как отмечает газета, типичным примером такого подхода стало дело Скрипалей, когда Хаспел убедила Трампа выслать большое число российских дипломатов, показав тому предоставленные Лондоном фотографии детей и уток, пострадавших от «Новичка».

Когда Джина Хаспел только вступила в должность директора ЦРУ, она пыталась проводить брифинги для президента США Дональда Трампа, но не слишком в этом преуспела: мухи, летающие по Овальному кабинету, отвлекали американского лидера и раздражали его. Однако вернувшись к себе в офис, Хаспел нашла решение этой проблемы: она отправила Трампу липкую ленту против мух, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.



Проработав на своём посту почти год, Хаспел показала себя умелым тактиком, способным очаровать президента, подкупая его смесью из сухого реализма и апелляций к эмоциям. Как кадровый работник разведслужбы, обученная работать с информантами, она сделала ставку на свои навыки активного слушания и эмпатии — что поспособстовало росту её влияния в Белом доме.



Тем не менее, как отмечает газета, Трамп прислушивается к ней далеко не всегда. Несмотря на то что Хаспел поддерживает с американским лидером хорошие отношения, нет никаких знаков, говорящих о том, что ей удалось изменить его позицию по некоторым важным вопросам. Риторика Трампа по таким темам, как «российское вмешательство» в выборы, ядерная программа Ирана и Северная Корея, по-прежнему противоречит оценкам ЦРУ.



Трамп публично опровергал не только аналитические выкладки разведагентств, но и предоставляемые ими факты, что поставило ЦРУ в довольно опасное положение. Тем не менее действующие и бывшие сотрудники разведки считают, что в задачи Хаспел и ЦРУ не входит агитация за какой бы то ни было политический курс. Главы разведок, по их мнению, должны уделять первостепенное внимание сбору фактов и их анализу.



«ЦРУ переживает непростые времена по той причине, что наш президент допускает неточности в высказываниях о разведсообществе, а его понимание фактов вызывает вопросы, — отметил ветеран ЦРУ Николас Дуймович. — Разведсообществу надо переждать. Это пройдёт».



По данным The New York Times, вскоре после того, как президент решил назначить Хаспел на пост директора ЦРУ, она стяжала себе репутацию чиновника, способного умело доложить Трампу суть дела.



В марте прошлого года высокопоставленные чиновники в сфере безопасности собрались в Белом доме, чтобы обсудить с Трампом варианты ответа на покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Лондон настаивал на том, чтобы Вашингтон выслал из страны десятки предполагаемых «российских агентов», однако американский лидер отнёсся к этой идее весьма скептически.



Изначально Трамп списал покушение на шпионские игры — неприятные, но не выходящие за рамки дозволенного. Некоторые чиновники посчитали, что президент, нередко в прошлом критиковавший «крыс» и других перебежчиков, с пониманием отнёсся к «атаке» российского правительства на предателя.



Во время обсуждения Хаспел обратилась к Трампу. Тихим, но твёрдым голосом она описала возможные варианты ответа, а затем наклонилась к нему и сказала, что лучшим из них является высылка 60 дипломатов.



Для того чтобы убедить Трампа пойти на такой шаг, чиновники, включая Хаспел, указали на то, что Скрипаль и его дочь стали не единственными жертвами «российской атаки». В частности, Хаспел показала ему предоставленные британской стороной фотографии детей, госпитализированных после контакта с «Новичком». Кроме того, она показала ему фотографии уток, которые, по словам британских чиновников, погибли в результате «небрежной работы российских агентов».



Хаспел была далеко не первой чиновницей, которая попыталась воззвать к эмоциям, чтобы повлиять на решение президента, однако эмпатия в связке с жёстким реализмом оказалась эффективной: Трамп зацепился за фотографии больных детей и мёртвых уток. По итогам брифинга он пошёл на жёсткий вариант высылки.



По словам некоторых чиновников, эта ситуация показывает, что Хаспел является одной из немногих, кто может заставить Трампа изменить мнение, исходя из новых данных. «Её стиль и самопозиционирование в таких серьёзных ситуациях обезоруживает, но при этом она не даёт слабину», — отметил один из бывших сослуживцев Хаспел Дуг Уайз.



Тем не менее бывшие чиновники гадают, удастся ли Хаспел сохранить за собой подобное влияние на протяжении долгого времени. Другие высокопоставленные чиновники сферы обеспечения безопасности вроде Джима Мэттиса и Герберта Макмастера теряли позиции во время постоянных столкновений с Трампом.



«Если она продолжит докладывать факты и высказывать оценки, которые отличаются от того, что президент хочет слышать, — особенно по таким важным вопросам, как Россия и Северная Корея, — её влияние будет уменьшаться», — подытожила бывший аналитик ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор.