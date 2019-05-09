Washington Post: от ситуации вокруг иранской ядерной сделки больше всего выигрывает Россия

Иран объявил о прекращении выполнения определённых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, который более известен как иранская ядерная сделка, пишет The Washington Post. Тегеран дал другим подписантам этого соглашения 60 дней на то, чтобы они нашли способ сделать эту сделку более экономически выгодной для Ирана.

Иранские власти заявили о своих намерениях через год после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из сделки с Тегераном. Впоследствии Вашингтон даже вновь ввёл против Ирана санкции, из-за чего последнему стало сложно получать какие-либо выгоды от сохранения ядерной сделки.

Такие европейские страны, как Франция, Германия и Британия, также поставившие подпись под это соглашение, безуспешно попытались убедить администрацию Трампа не выходить из сделки. Теперь они оказались в ситуации, когда с одной стороны — их союзник США, а с другой — договорённости, которые они очень сильно хотят сохранить.

«Мы призываем иранцев очень долго и упорно подумать перед тем, как нарушать сделку», — прокомментировал глава МИД Великобритании Джереми Хант угрозы Ирана, касающиеся хранения запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.

«Сегодня не было бы ничего хуже, чем выход самого Ирана из этого соглашения», — заявил министр обороны Франции Флоранс Парли.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Москве вместе со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, заявил следующее: «Ситуация, которая сложилась по вине США, сегодня вызывает очень большие сложности, как для выполнения обязательств, <…> так и для общей обстановки в отношении режима нераспространения ядерного оружия».

Россия не особо довольна последними событиями, однако из всех вовлечённых в процесс сторон именно Москве более всего выгодна текущая ситуация, которая началась ещё год назад, когда Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки.

Во-первых, этот шаг Вашингтона дал России возможность «усидеть на двух стульях», считает Мэтью Рожански, директор Института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона.

«Москва была ключевым игроком во время переговоров по оригинальному соглашению, благодаря чему она заработала довольно серьёзное признание. Теперь, когда США вышли (из договора. — ИноТВ), Москва может обвинить Вашингтон в грядущем провале соглашения, что будет частью её более масштабной критики действий США на Ближнем Востоке и в мире», — считает Рожански.

Во-вторых, на руку России играет тот факт, что теперь мировые страны не смогут покупать иранскую нефть, не рискуя при этом навлечь на себя гнев со стороны США. При этом цены на нефть за последний год уже выросли на 30%, говорится в статье.

Наконец, благодаря давлению на Тегеран со стороны США Россия теперь наладила тесные отношения с Ираном.

Всё это, как отмечает издание, конечно, не означает, что Россия хочет расторжения ядерной сделки или что её альянс с Тегераном не принесёт Москве дополнительную головную боль. Однако российская сторона действительно получила экономические и геополитические выгоды от ситуации, которая для многих других оказалась сугубо негативной, пишет The Washington Post.