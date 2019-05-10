Spiegel: американские санкции против Ирана бьют по немецкому экспорту

В то время как европейцы пытаются спасти ядерное соглашение с Ираном, Вашингтон снова ужесточил курс в отношении Тегерана, пишет немецкий журнал Der Spiegel. США уже ввели против него новые санкции, а ЕС призывает Иран продолжать придерживаться условий договора. Между тем, американские санкции привели к резкому сокращению экспорта Германии в Иран.

Европейцы стараются спасти ядерное соглашение с Ираном, а правительство в Вашингтоне снова ужесточает риторику в отношении Тегерана, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Между тем, санкции США явно сказываются на экспорте Германии.

Торговые обороты между Германией и Ираном сильно снизились с начала года, сообщается в статье. В январе и феврале 2019 года экспорт Германии в Иран сократился почти до €233 млн. По сравнению с тем же периодом прошлого года это составляет спад в 52,6%. Импорт из Ирана соответственно снизился на 42,2%, то есть примерно до €41 млн.

Руководитель Немецко-иранской торгово-промышленной палаты Дагмар фон Бонштайн связывает это, в том числе, с жёстким курсом США в отношении Ирана. «Рынок в Иране стал крайне трудным из-за санкций США и экономических рамок в стране», — отметила она.

Американское правительство уже давно приняло жёсткий курс в отношении иранского руководства. В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из международного ядерного соглашения с Ираном. В последние дни спор между обеими странами снова обострился: Вашингтон объявил, что отправляет в сторону Ирана авианесущий крейсер, затем Тегеран заявил, что больше не будет соблюдать некоторые условия ядерного соглашения и предъявил ультиматум остальным участникам соглашения: если они не выполнят свои обещания в течение 60 дней, Тегеран предпримет дальнейшие шаги. После этого США ввели новые санкции в отношении Ирана, а госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от нападения на Америку.

Правительство США уже на протяжении некоторого времени говорит об иранской угрозе, не обозначая её конкретно, пишет Der Spiegel. Дональд Трамп отметил, что не исключает вероятности военной конфронтации, хотя и надеется, что этого не произойдёт. Он призвал Тегеран к переговорам и заключению «честной сделки», добавив при этом, что не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

Германия, Франция и Великобритания вместе с ЕС отклонили ультиматум Ирана по ядерному соглашению как неприемлемый. «Мы настоятельно призываем Иран и дальше в полной мере следовать своим обязательствам» и не предпринимать шагов, способствующих обострению ситуации, заявили представители ЕС на саммите в четверг. Европейцы решили придерживаться законной торговли с Ираном для сохранения соглашения, однако намерены отклонять любые ультиматумы.

Иран раскритиковал реакцию стран ЕС, продолжает издание. «Вместо того чтобы ожидать от Ирана одностороннего выполнения международного соглашения, ЕС должен сам выполнить свои обязательства по соглашению», — написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. США целый год «тиранили» ЕС угрозами выйти из соглашения, однако ЕС не предпринял ничего, кроме выражения своего сожаления. Такая позиция ЕС показывает, почему соглашение оказалось на грани распада, считают в Тегеране.

Канцлер Ангела Меркель подчеркнула готовность немецкого правительства к переговорам с Ираном. «Мы намерены и дальше делать ставку на дипломатическое решение», — отметила она на полях саммита ЕС в Румынии, сообщает Der Spiegel.