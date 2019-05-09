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France info: европейцы отклонили иранский «ядерный ультиматум»

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Европейские участники ядерного соглашения с Ираном в четверг отвергли ультиматум Тегерана касательно выхода из сделки, передаёт Frane info. Как сообщает издание, европейские страны настаивают на соблюдении Ираном обязательств по ядерному соглашению и подчёркивают, что не отказываются от собственных обязательств, связанных с развитием торговли с Ираном.
France info: европейцы отклонили иранский «ядерный ультиматум»
Reuters

Участники международного ядерного соглашения с Ираном: Великобритания, Франция, Германия и Европейский союз — ответили Ирану на заявление о частичном отказе от обязательств в области ядерных разработок и объявленный «ультиматум», сообщает France Info.

«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать соблюдение Ираном с учётом выполнения им положений СВПД и Договора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в совместном заявлении вышеназванных стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Модерини.

Как напоминает издание, Иран принял решение снять с себя ограничения, касающиеся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды, наложенные международным ядерным соглашением, заключённым 2015 году и дал странам-подписантам 60 дней на «приведение в действие» их обязательств, касающихся выведения иранского нефтяного и банковского сектора из изоляции, спровоцированной американскими санкциями. В случае невыполнения этих обязательств Иран угрожает отказаться от соблюдения и других обязательств, предусмотренных ядерных сделкой.

Выражая «большую озабоченность» в связи с заявлениями Ирана, европейские страны  напоминают о «твёрдой приверженности» соглашению, которое является «важнейшей конструкцией в мировой архитектуре нераспространения ядерного оружия, которая отвечает всеобщим интересам и безопасности», а также призывают Иран «воздержаться от разжигания напряжённости».  

При этом подписанты заявления напоминают о собственных обязательствах в рамках соглашения, в особенности касающихся «отмены санкций в интересах иранского народа» и выражают сожаление по поводу введения Вашингтоном новых санкций вслед за выходом США из сделки. Европейские страны намерены вопреки всему «прилагать усилия для продолжения законной торговли с Ираном», в том числе с привлечением европейского финансового механизма внешнеторговых расчетов INSTEX, говорится в заявлении.

 

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France info Франция Европа
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