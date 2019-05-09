Handelsblatt: Европа должна поддержать Иран, чтобы избежать новой войны в Заливе

Если ЕС не хочет, чтобы его внешняя политика диктовалась Вашингтоном, то ему необходимо поддержать Иран и не присоединяться к санкциям США, пишет Handelsblatt. В противном случае Тегеран может окончательно разорвать ядерную сделку и возобновить свою ядерную программу, что приведёт к резкому росту напряжения во всем регионе.

Европейская внешняя политика проходит проверку на прочность, пишет Handelsblatt: Дональд Трамп «одурачил» ЕС, осуществив односторонний выход из ядерной сделки с Ираном, а теперь оказывает на Исламскую республику давление посредством санкций.

Издание отмечает, что помимо «выражения беспокойства» по поводу односторонних действий Вашингтона, ЕС ничего не противопоставляет Трампу. Для Тегерана таких заявлений недостаточно: правительство страны должно объяснить своему населению, зачем и дальше придерживаться ядерной сделки в условиях, когда нефтяной экспорт и торговля с Ираном по-прежнему заблокированы.

Handelsblatt пишет, что из-за давления США срываются поставки нефти и аннулируются ирано-европейские деловые сделки. При этом эксперты МАГАТЭ неоднократно подтверждали, что Тегеран остановил процесс обогащения урана и свою программу по созданию ядерного оружия. Тем не менее, взамен Исламская республика ничего не получила, констатирует издание.

60-дневный ультиматум Рухани о том, что ЕС, Россия и Китай должны продолжить следовать договорённостям и противостоять санкциям США — это, в первую очередь, сигнал для ЕС, считает Handelsblatt. Действительно ли Брюссель хочет того, чтобы его внешняя политика диктовалась Вашингтоном?

По мнению издания, ЕС, совместно с Китаем и Россией, должен противостоять американскому эмбарго и продолжать закупать иранскую нефть, развивать совместные бизнес-проекты, осуществлять финансовые операции. Потому что если Иран окончательно выйдет из сделки и возобновит свою ядерную программу, то это приведёт к дестабилизации всего региона. Как отмечает издание, иранские соседи серьёзно нарастили свои вооружения, а США отправили в Персидский залив свой авианосец.

Handelsblatt подчёркивает, что за «умными словами» Европы о сохранении ядерной сделки и её важности для мира в регионе должны следовать непосредственные действия: Иран необходимо экономически стабилизировать, а затем с ним нужно договориться о концепции безопасности для всего региона.

Если же этого не будет сделано, то региону грозит новая война в Заливе, считает издание. Поэтому ЕС необходимо срочно занять решительную позицию и поспособствовать снижению напряжённости.