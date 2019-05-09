Корреспондент Welt удивился, что Путин на параде говорил не об Иране, а о героизме военных

День Победы — вероятно, важнейший праздник для россиян, который празднуется с большим размахом, с военным парадом и вечерним салютом, передаёт немецкий телеканал Welt. К удивлению корреспондента Кристофа Ваннера, Владимир Путин в своей речи не затронул тему Ирана и больше говорил о героическом подвиге солдат, погибших во Вторую мировую войну, а также предложил международному сообществу сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Дорогие телезрители, посмотрим на происходящее в Москве. Там сегодня проходит военный парад, посвящённый 74-й годовщине победы над нацистской Германией. Кристоф Ваннер находится на Красной площади. Мы видим в общей сложности, как заявлено, 13 тысяч военных, которые сейчас маршируют мимо президента Российской Федерации Владимира Путина. Владимир Путин уже произнёс короткую речь. Звучала ли там тема нынешнего конфликта Америки и Ирана?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Нет, Томас, по поводу Ирана Путин прямых заявлений не делал, меня это тоже удивило. Он намного больше говорил о том, как героически советская армия билась во Второй мировой войне. После этого Путин говорил о том, что Россия считает важнейшим приоритетом оборону и что оборону и военное снаряжение всегда стараются поддерживать на высшем уровне. Затем он также предложил международному сообществу сотрудничать, в частности, в том, что касается борьбы с терроризмом, экстремизмом, а также с неонацистами. Путин сказал — кто честно готов с нами сотрудничать в этих сферах, с теми мы действительно хотим обсуждать конкретные меры.

Возможно, ещё кое-что для атмосферы, Кристоф. Через 74 года после победы над нацистской Германией ясно, что это демонстрация силы, как ты рассказал в коротком резюме по речи Владимира Путина. А что это за день для самих россиян?

КРИСТОФ ВАННЕР: Для россиян это важный праздник — вероятно, самый важный в году. Этот день в самом деле объединяет население, поэтому его празднуют с таким размахом, с военным парадом, с салютом вечером. Это действительно крайне значимая тема для россиян.

Возможно, ещё пару слов по теме Ирана. Путин сегодня не высказывался по этому поводу, но вчера это сделал его министр иностранных дел. Россия заняла совершенно ясную позицию в дипломатической плоскости: они осуждают давление, которое американцы оказывают на Иран. Однако если дело дойдёт до вооружённого конфликта между США и Ираном, Россия сохранит нейтралитет. Россия не заинтересована в военном конфликте с американцами, хотя она, конечно, выступает на стороне Ирана, и это нужно абсолютно чётко понимать. Итак, в случае войны Россия сохранит в этом вопросе нейтралитет.

Это был Кристоф Ваннер, большое спасибо за новости из Москвы.

Дата выхода в эфир 09 мая 2019 года.