Россияне о репетиции парада: техника мощная, никто обижать нас не будет

В Москве прошла первая репетиция военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передаёт Euronews. По словам корреспондента телеканала, для многих россиян эти колонны бронетехники и военнослужащих — это демонстрация мощи и защищённости их страны.

Увидеть воочию парад Победы 9 мая удастся далеко не всем желающим. Вот почему некоторые москвичи и гости столицы не упустили возможность понаблюдать за первой репетицией мероприятия, прошедшей в понедельник.

Колонны из 130 единиц техники — бронеавтомобили «Тигр», защищённые машины «Тайфун», новейший танк «Армата», легендарный Т-34 — проехали по центральным улицам Москвы в сопровождении 13 тысяч военнослужащих.

ЖЕНЩИНА: Мы думаем, что мы защищены. Техника современная, мощная, внушает уважение к своей стране, к своей родине.

ВЕТЕРАН: Будущее за нами. Трястись не надо. Равновесие сил. Никто обижать нас не будет — ни маленький, ни большой, — в смысле, страны.

Для многих россиян парад Победы — повод продемонстрировать военную мощь страны и способность защитить свой народ. Но некоторые считают, что миллионам рублей, ежегодно затрачиваемым на мероприятие, можно найти более полезное применение.

МУЖЧИНА: 9 мая сюда будет не подойти. Народу будет не пробиться. По телевидению показать лидерам КНДР и Китая — да, но народу этого не надо.

Впрочем, как сообщили в Кремле, зарубежных лидеров на празднованиях по случаю 74-летней годовщины Победы Москва не ожидает.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2019 года.