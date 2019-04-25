ERR: прибалтийские ветераны тоже получат дополнительное пособие ко Дню Победы

02:41 Трюдо обсудил с Трампом задержанных в Китае канадцев Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с американским лидером Дональдом Трампом задержание двух канадцев в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте канадского премьера.

02:23 В шествии «Бессмертного полка» в Афинах приняли участие более 4,5 тысяч человек В Афинах в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 4,5 тысяч человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организаторов в Координационном совете российских соотечественников.

02:07 В Британии прокомментировали итоги встречи Путина и Ким Чен Ына Замглавы британского МИД Тарик Ахмад прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

01:53 Источник рассказал о финансировании разработки станции «Луна-29» Разработка автоматической межпланетной станции «Луна-29», которой предстоит доставить на естественный спутник Земли тяжелый луноход, будет проходить в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по сверхтяжёлой ракете.

01:38 Сванидзе о смерти Сергея Доренко: большая потеря для журналистики Публицист и журналист Николай Сванидзе прокомментировал сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.

01:25 WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США Правительство Соединённых Штатов разработало секретную ракету для точных авиаударов. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

01:08 В Нижегородской области произошло ДТП с троллейбусом В городе Дзержинск Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с троллейбусом. В результате ДТП погибли четыре человека, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

00:59 Впервые в истории еврокубков в финальных матчах ЛЧ и ЛЕ встретятся команды из одной страны Английские команды разыграют между собой два самых престижных клубных трофея Европы, чего раньше не случалось за всю историю еврокубков.

00:50 «Челси» вышел в финал Лиги Европы Оба полуфинальных матча Лиги Европы между «Челси» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершились с одинаковым результатом, победитель был определён только в серии пенальти.

00:38 Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».

00:38 Федерер заявил о желании сыграть с Надалем в финале теннисного турнира в Мадриде Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, с кем хотел бы встретиться в случае выхода в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде.

00:22 В День Победы над Москвой выпустили 30 залпов праздничного фейерверка В Москве в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне было выпущено 30 залпов праздничного фейерверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

00:22 Тренер «Арсенала» Эмери установил рекорд по количеству выходов в финал ЛЕ Испанский наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери установил уникальное достижение для Лиги Европы УЕФА.

00:09 СМИ: Аллегри хочет продать Дибалу Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри желает получить контроль над трансферной деятельностью клуба.

00:05 В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.

23:51 «Арсенал» вышел в финал Лиги Европы Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.

23:39 Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сумел переиграть американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга турнира категории «Мастерс 1000».

23:38 Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Журналист Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

23:32 Квят считает болид Toro Rosso конкурентоспособным на фоне соперников Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят подвёл промежуточные итоги после стартовых четырёх этапов сезона.

23:29 СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде.

23:18 СМИ: Переход де Лигта в «Барселону» задерживается из-за Райолы Руководство «Барселоны» не собирается удовлетворять финансовые запросы агента голландского защитника Матейса де Лигта Мино Райолы.

23:13 Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона Американский лидер Дональд Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Минобороны США. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

23:04 Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрант не сыграет до конца серии плей-офф против «Хьюстона» Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не сумеет помочь своей команде в полуфинальной серии Западной конференции против «Хьюстон Рокетс».

22:59 Дмитрий Киселёв прокомментировал сообщение о смерти Доренко Телеведущий Дмитрий Киселёв прокомментировал сообщения о смерти журналиста Сергея Доренко.

22:47 СМИ: «Барселона» может расторгнуть контракт с Вальверде без компенсации Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде может не получить никаких выплат в случае его увольнения из клуба.

22:46 СМИ рассказали об участии деда Зеленского в Великой Отечественной войне Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского принимал участие в Великой Отечественной войне. В годы войны он был командиром миномётного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.

22:35 СМИ: Баскетболист Джеймс может быть обменян из «Лейкерс» По информации американской прессы, окружение владелицы «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс призывает её избавиться от Леброна Джеймса.

22:28 Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12 В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

22:20 Домрачева призвала не забывать подвиг ветеранов ВОВ Белорусская биатлонистка Дарья Домрачёва в День Победы отдала должное ветеранам Великой Отечественной войны.

22:14 Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.

22:06 Британский пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» за нарушение авторских прав Питер Дэвис заявляет, что клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» использует эмблему, эскиз которой он нарисовал ещё в школьные годы.

22:01 СМИ сообщили о взрыве на рынке в Багдаде Взрыв произошёл на рынке в районе Садр-Сити в Багдаде. По некоторым данным, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.

21:51 Кононенко назвал трагедией смерть Сергея Доренко Журналист, публицист Максим Кононенко в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.

21:50 Игрок сборной Канады Таварес пропустит ЧМ по хоккею из-за травмы Нападающий сборной Канады и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира.

21:43 Меркель: ЕС выступает за дипломатическое решение ситуации с Ираном Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС выступает за использование дипломатии в связи с решением Ирана частично отказаться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

21:38 Боец UFC считает Сен-Пьера пугающе опасным соперником для Нурмагомедова Боец смешанных единоборств Дэн Харди поделился мнением о гипотетическом противостоянии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с бывшим обладателем титула в средней весовой категории канадцем Жоржем Сен-Пьером.

21:30 Друг Доренко прокомментировал сообщение о смерти журналиста Независимый китаевед Бронислав Виногродский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.

21:21 СМИ: «Барселону» может возглавить голландский тренер Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по окончании сезона.

21:20 Туск надеется на последовательный проевропейский курс Зеленского Глава Евросовета Дональд Туск рассчитывает на последовательное проведение избранным президентом Украины Владимиром Зеленским проевропейского курса. С таким заявлением он выступил на полях саммита ЕС в Румынии.

21:10 Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.

21:08 СМИ: «Интер» может заплатить за Ракитича €60 млн Миланский «Интер» заинтересован в подписании 31-летнего полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича и готов потратить на хорвата €60 млн.

21:02 Трамп рассказал об альтернативе торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения торговой сделки с Китаем уже на этой неделе, но подчеркнул, что также есть альтернатива этому соглашению, заключающаяся в введении торговых пошлин.

20:55 Легендарный боец UFC обратился к Уайту с просьбой организовать бой с Макгрегором Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсон Силва считает, что его поединок с бывшим обладателем пояса в двух весовых категориях Конором Макгрегором будет интересен фанатам.

20:49 Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

20:41 Трамп заявил о желании поладить с Россией и Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о своём желании выстроить хорошие отношения с Россией и Китаем. Трансляцию брифинга американского лидера вёл C-SPAN.

20:40 СМИ: Форвард «Барселоны» Суарес пропустит остаток сезона Нападающий «Барселоны» Луис Суарес ляжет на операционный стол из-за проблем с мениском.

20:34 Источник сообщил о смерти Сергея Доренко Журналист Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, смерть наступила в результате естественных причин.

20:26 Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ Опубликован состав сборной России для участия в чемпионате мира по хоккею в Словакии.

20:22 Москалькова: задержанные в Крыму в 2018 году украинские рыбаки освобождены Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что задержанные в Крыму в сентябре 2018 года украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов освобождены.