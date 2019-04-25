ERR: прибалтийские ветераны тоже получат дополнительное пособие ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных единовременных выплатах, которые получат ветераны Великой Отечественной войны из числа граждан РФ, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии, в честь Дня Победы. В странах Балтии эти пособия будут выплачиваться ветеранам через отделы обеспечения при посольствах России, сообщает ERR.
Проживающие в России и странах Балтии ветераны Великой Отечественной войны получат приуроченную ко Дню Победы единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей (около 138 евро по текущему курсу).
Соответствующий указ президента России в четверг, 25 апреля, был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов РФ. Получателями выплаты станут ветераны из числа граждан РФ, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии.
Выплата будет осуществляться из федерального бюджета. В странах Балтии деньги будут выплачиваться через отделы обеспечения при посольствах РФ в Латвии, Литве и Эстонии.
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