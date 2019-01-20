Forbes: побив нацистов, танк Т-34 бьёт рекорды уже в кино

Российский фильм под названием «Т-34» собирает рекордные кассовые сборы в кинопрокате. По мнению журналиста Forbes, это лишний раз свидетельствует о том, какую важную роль играет история Второй мировой войны для россиян.

Танк Т-34 помог побить нацистов во Второй мировой войне. И теперь он бьёт рекорды по кассовым сборам, пишет журналист Forbes Джеймс Роджерс.

Речь идёт о новом российском фильме, который так и называется «Т-34». Его пустили на широкий экран во время новогодних каникул, и он уже собрал больше $20 млн, став самым успешным российским фильмом по итогам сборов за первые выходные. В фильме рассказывается о подвигах небольшой группы советских солдат, которые на танках Т-34 сражаются против фашистских захватчиков.

По словам автора статьи, тот факт, что фильм назван по имени танка, говорит о том, как россияне относятся к войне и своему советскому прошлому. Он напоминает о том, что за XX век Россия сначала повернула к коммунизму, а затем развернулась от него. Перестраивались политическая и экономическая системы. И до сих пор среди россиян нет единогласия в оценке той эпохи.

Но при этом все россияне согласны, что победа над нацизмом стала достижением Советского Союза. День Победы — национальный праздник, и, хотя ветеранов остаётся всё меньше, политики стараются сделать так, чтобы их подвиги оставались в памяти. Так, во время парада в 2017 году Владимир Путин заявил: «Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное».

Совершить это невозможное помог, в том числе, танк Т-34. И если другие страны, воевавшие во Второй мировой войне, могут и не очень хорошо помнить свою историю, то в России это невозможно, учитывая количество жертв и страданий, которые пришлось пережить в той войне. И даже когда между Россией и США царила холодная война, это признавал американский президент Джон Кеннеди.

Однако Т-34 прошёл в новостях не только благодаря фильму, отмечает автор статьи. Россия объявила, что вернёт из Лаоса 30 танков, которые поставила в страну ещё в 1980-х годах. При этом танки находятся полностью в боевом состоянии. В дальнейшем их планируют использовать во время военных парадов и в съёмках фильмов о Второй мировой войне, пишет Forbes.