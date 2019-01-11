Sky News: Лаос прислал России 30 танков Т-34 — для парадов и военных фильмов

19:28 Фристайлистка Мунтян завоевала серебро ЮЧМ в хафпайпе Россиянка Ярославна Мунтян заняла второе место в лыжном фристайле в дисциплине хафпайп на юниорском чемпионате мира по лыжным видам спорта в Финляндии.

19:23 Мадуро заявил о готовности бороться с госпереворотом в стране до конца Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны будут бороться с государственным переворотом до победного конца.

19:22 Коляда избежал перелома руки после падения на ЧЕ по фигурному катанию в Минске Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Михаил Коляда не получил серьёзной травмы в результате падения во время выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

19:10 Прокуратура проверит причины массовых задержек и отмен рейсов в аэропортах Москвы Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с массовыми отменами и задержками рейсов в столичных аэропортах.

19:01 СМИ: В Париже были задержаны 22 участника акций протеста К настоящему моменту 22 демонстранта, принимавших участие в протестных акциях «жёлтых жилетов», были задержаны сотрудниками полиции Парижа.

18:59 Орсер высказался о возможном выступлении Медведевой на ЧМ в Японии Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, высказал мнение о возможном выступлении своей подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

18:53 Главный тренер ПСЖ рассказал, когда может состояться трансфер Паредеса из «Зенита» Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, когда может состояться трансфер аргентинского хавбека Леандро Паредеса из санкт-петербургского «Зенита».

18:50 Из-за взрыва котла в кафе в Саратовской области 40 человек были доставлены в больницу В Саратовской области после взрыва газового котла в кафе 40 человек были доставлены в больницу для осмотра.

18:46 Эксперт прокомментировал позицию США в Совбезе ООН по Венесуэле Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал в беседе с RT принятие большинством голосов Совбеза ООН предложенной США повестки заседания, посвященного ситуации в Венесуэле.

18:34 Базин: Пападакис и Сизерона можно обыгрывать, надеюсь, и у нас это получится Россиянин Егор Базин, выступающий в паре с Софьей Евдокимовой, высказал мнение о французском дуэте Габриэлла Пападакис — Гийом Сизерон.

18:34 Во Франции участники движения «жёлтые жилеты» ворвались в полицейский участок Во французском городе Эвре представители движения «жёлтых жилетов» во время субботних протестов ворвались в помещение муниципальной полиции.

18:27 Евдокимова и Базин поделились впечатлениями от выступления на ЧЕ Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин поделились впечатлениями от выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

18:24 Небензя заявил о попытках США провести госпереворот в Венесуэле Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США пытаются провести в Венесуэле государственный переворот.

18:21 Евдокимова и Базин заявили, что им предстоит провести огромную работу по завершении сезона Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин прокомментировали своё выступление в произвольном танце на чемпионате Европы по фигурному катанию.

18:17 Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

18:09 В МИД сообщили о «вбросах» перед заседанием Совбеза ООН по Венесуэле В МИД России прокомментировали заявления Великобритании, Германии, Франции и Испании о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

18:04 Женская сборная России завоевала золото в прыжках на лыжах с трамплина на ЮЧМ Женская сборная России заняла первое место в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на юниорском чемпионате мира по лыжным видам спорта в Финляндии.

18:01 Эксперт оценил заявление премьера Польши о «Северном потоке — 2» Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который признал, что воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2» невозможно.

17:57 В кафе в Саратовской области взорвался газовый котёл В кафе «Рандеву» в Саратовской области произошёл взрыв газового котла, который привёл к возгоранию.

17:55 Большунов и Непряева заняли седьмые места в индивидуальных гонках на этапе КМ в Швеции Россияне Александр Большунов и Наталья Непряева заняли седьмые места в индивидуальных гонках свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне.

17:44 Совбез ООН одобрил повестку США по Венесуэле Совет Безопасности ООН большинством голосов принял предложенную США повестку заседания, посвященного ситуации в Венесуэле.

17:42 Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Леванте» в матче Примеры «Севилья» одержала разгромную победу над «Леванте» в матче 21-го тура испанской Примеры.

17:38 Премьер Польши заявил о невозможности остановить «Северный поток — 2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2» невозможно.

17:33 Ханю планирует выступить на ЧМ по фигурному катанию Японии Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником японского фигуриста Юдзуру Ханю, рассказал, что его подопечный планирует выступить на домашнем чемпионате мира, который пройдёт в Сайтаме.

17:28 Эрдоган заявил о спасении Турции от наплыва беженцев из-за Идлиба Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество российской и турецкой сторон в сирийской зоне деэскалации Идлиб спасло страну от наплыва новых беженцев из Сирии.

17:24 Бабиков завоевал бронзу в пасьюте на этапе Кубка IBU в Швейцарии Россиянин Антон Бабиков занял третье место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

17:14 В Совфеде оценили публикацию СМИ ФРГ о блокаде Ленинграда Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил публикацию в немецкой газете Süddeutsche Zeitung по поводу парада в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

17:11 Испанский фигурист Фернандес исключил своё возвращение в профессиональный спорт Семикратный чемпион Европы в мужском одиночном катании Хавьер Фернандес исключил возможность возобновления спортивной карьеры.

17:10 Великобритания заявила о готовности признать Гуаидо президентом Венесуэлы Великобритания присоединилась к Германии, Франции и Испании в готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

17:07 Фернандес: золото чемпионата Европы не сравнить с бронзой Олимпийских игр Испанский фигурист Хавьер Фернандес поделился впечатлениями от своей спортивной карьеры.

17:01 Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы В московских аэропортах отменено 12 рейсов и задержано 36.

16:57 В ДНР допустили возможность провокаций со стороны ВСУ Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые будут реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы.

16:49 Фернандес после победы на ЧЕ подтвердил, что завершает карьеру Испанец Хавьер Фернандес после победы на чемпионате Европы по фигурному катанию подтвердил, что завершает профессиональную карьеру.

16:49 СМИ: США и «Талибан» достигли прогресса по выводу войск из Афганистана Представители радикального движения «Талибан»* и Соединённых Штатов достигли предварительного соглашения об окончании 17-летней войны в Афганистане. Один из пунктов договора предусматривает вывод с территории государства иностранных войск.

16:37 Telegraph принесла извинения Меланье Трамп и выплатит ей компенсацию Британское издание The Telegraph принесло извинения первой леди США Меланье Трамп за искажение фактов о ней в публикации от 19 января и выплатит супруге президента Соединённых Штатов компенсацию.

16:34 Риццо заявил, что завоевание бронзы на ЧЕ стало для него сюрпризом Итальянец Маттео Риццо поделился впечатлениями после завоевания бронзовой медали на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

16:25 Самарин поздравил Самодурову с победой на ЧЕ Российский фигурист Александр Самарин поздравил с победой на чемпионате Европы Софью Самодурову.

16:24 Самарин признался, что испытывает смешанные чувства после завоевания серебра на ЧЕ в Минске Россиянин Александр Самарин поделился мнением о соперничестве с испанцем Хавьером Фернандесом на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

16:22 Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут музею в Швейцарии Демонтированный возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятник русскому полководцу Александру Суворову планируют передать в швейцарский музей.

16:16 Самарин о выступлении на ЧЕ: не всё получилось так, как хотелось Россиянин Александр Самарин прокомментировал своё выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

16:11 В ЛНР прокомментировали закон о разминировании в Донбассе Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко не исключил, что ВСУ может использовать закон о противоминной деятельности для подготовки наступления в Донбассе.

16:10 Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Антхольце, Старых — 13-я Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

15:58 Самарин заявил, что доволен вторым местом на ЧЕ Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске.

15:55 Ковтун объяснил, почему не стал менять программу по ходу неудачного проката Действующий чемпион России прокомментировал свой неудачный прокат в произвольной программе на проходящем в Минске чемпионате Европы по фигурному катанию.

15:53 Эксперт оценил заявления стран ЕС о готовности признать Гуаидо Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявления Парижа, Мадрида и Берлина о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

15:42 Коляда получил травму левого запястья во время произвольной программы на ЧЕ Российский фигурист Михаил Коляда получил травму левого запястья во время своей произвольной программы.

15:39 Захарова прокомментировала заявления стран ЕС о готовности признать Гуаидо Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Парижа, Мадрида и Берлина о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

15:27 В Подмосковье произошло ДТП с участием 16 машин На федеральной трассе М-2 «Крым» в Подмосковье произошло ДТП с участием 16 машин.

15:18 Фернандес выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию, Самарин — второй Испанский фигурист Хавьер Фернандес завоевал золото чемпионата Европы в Минcке.