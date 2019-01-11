Sky News: Лаос прислал России 30 танков Т-34 — для парадов и военных фильмов

Министерство обороны России получило от Лаоса 30 полностью исправных советских танков Т-34-85, передаёт Sky News. Как отмечает канал, эти машины, ставшие легендарным символом героизма советского народа, будут использоваться для проведения военных парадов, а также при съёмке военных фильмов.
Российское Министерство обороны получило от Лаоса 30 советских танков времён Второй мировой войны.
По словам ведомства, танки находятся в состоянии полной боеготовности и будут использоваться в ходе военных парадов и для съёмки фильмов о Второй мировой войне.
В Лаосе на вооружении эти танки стояли с 1987 года. Эти машины сыграли ключевую роль в победе над нацистской Германией и стали легендарным символом героизма и страданий страны.
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