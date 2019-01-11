Sky News

Sky News: Лаос прислал России 30 танков Т-34 — для парадов и военных фильмов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Министерство обороны России получило от Лаоса 30 полностью исправных советских танков Т-34-85, передаёт Sky News. Как отмечает канал, эти машины, ставшие легендарным символом героизма советского народа, будут использоваться для проведения военных парадов, а также при съёмке военных фильмов.

Российское Министерство обороны получило от Лаоса 30 советских танков времён Второй мировой войны.

По словам ведомства, танки находятся в состоянии полной боеготовности и будут использоваться в ходе военных парадов и для съёмки фильмов о Второй мировой войне.

В Лаосе на вооружении эти танки стояли с 1987 года. Эти машины сыграли ключевую роль в победе над нацистской Германией и стали легендарным символом героизма и страданий страны.

Дата выхода в эфир 11 января 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
война Вторая мировая война Лаос Россия Советский Союз танк
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров