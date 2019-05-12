CNN: санкции США против Ирана не принесут дипломатической пользы

Экономическое давление со стороны Вашингтона, быть может, и заставило Иран пошатнуться, однако, вряд ли заставит Тегеран пойти на какие-то уступки, заявили американские эксперты в эфире CNN. По мнению аналитиков, американские санкции не привязаны ни к каким конкретным требованиям, а значит в данном случае их даже нельзя считать инструментом дипломатии — а у Ирана, между тем, хватает средств, чтобы нанести Вашингтону ответный удар.

Билл, задам вам такой вопрос: как понимать новые санкции против Ирана от администрации Трампа? Все они, судя по всему, предназначены для того, чтобы надавить на страну — но с какой целью?



УИЛЬЯМ БЕРНС, бывший государственный секретарь США: Мне кажется, что администрация Трампа делает очень рискованную ставку, рассчитывая на то, что можно использовать «дипломатию принуждения» — и первое место здесь занимает не дипломатия, а именно принуждение, по крайней мере, пока, — или же, иначе говоря, можно создать максимальное давление на иранский режим, не привязывая его ни к достижению каких-то реальных целей, ни к активным дипломатическим каналам. Хотя президент и говорит, что его интересует заключение более выгодных договорённостей, судя по фактам, цели здесь какие-то другие — его администрация стремится достичь либо разрушения, либо капитуляции этого режима, при том, что, на мой взгляд, ни одна из этих целей является реалистичной. Из этого, как мне кажется, вытекает реальная опасность обострения, то есть, ситуации, когда администрация Трампа и сторонники жёсткой линии внутри иранского режима — а в этих недостатка нет — будут выступать друг для друга в качестве «побудителей» и забираться таким образом вверх по «лестнице обострения».



Пола, вместе с тем, можно справедливо отметить, что санкции подействовали — ведь иранская экономика всё-таки пошатнулась.



ПОЛА ДОБРЯНСКИ, бывший заместитель госсекретаря по мировым делам: Именно так. Больше того, на мой взгляд, в том, что эти санкции действуют, и заключается неочевидный успех данной политики. Причём работают не только первичные и вторичные санкции, но и новые санкции, главным образом коснувшиеся металлургии, которая также является для Ирана важным источником доходов.



Вместе с тем, какие результаты мы увидим, если присмотримся поближе? Иран покинули многие западные компании, у него сократился приток иностранной валюты, снизился с 2,5 миллионов баррелей до чуть менее одного миллиона баррелей в сутки объём экспорта нефти. Кроме того, были значительно сокращены и возможности Ирана по применению его сети террористических группировок и её поддержанию. Тем не менее, я считаю, что данные санкции в сочетании с дипломатией — а именно к такому варианту и пытается прийти администрация — подтолкнут ситуацию в правильном направлении и позволят достичь упомянутого максимального давления, дабы получить какие-то результаты.



Но каких же результатов добивается администрация?



РИЧАРД ХААС, президент «Совета по международным отношениям»: Если послушать госсекретаря, выходит, что стремится она к настолько серьёзной перемене курса со стороны Ирана, что она будет в сущности означать смену режима. Поэтому, как мне кажется, Билл в этом плане ближе к истине, чем Пола — речь скорее идёт о принуждении, чем о дипломатии.



Если бы администрация взяла бы и заявила, мол, «ладно, мы готовы снять с вас часть санкций и даже готовы войти в «ядерную сделку» на пересмотренных условиях, если, к примеру, её расширят, включив в неё запрет на ракеты и если будут продлены временные ограничения в отношении Ирана, которые будут в определённый момент сняты». И если собрать вот такой дипломатический «пакет» и добиться подписания его европейцами, то получилось бы что-то похожее на дипломатию. Но ситуация, которую мы наблюдаем на настоящий момент, сводится к тому, что администрация пытается измотать Иран, и хотя достичь определённых результатов ей всё же удаётся, нынешний режим никуда не денется. Нельзя и забывать, что у данного режима есть масса средств для создания ответного давления — они уже выказывают намерение выйти из «ядерной сделки» и также могут выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, начать охоту на американских военнослужащих в Ираке, устроить обострение в Сирии… У Ирана есть немало инструментов — и кибероперации, терроризм, военные средства и дипломатические методы, — и недооценивать их нам не следует.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 мая 2019 года.