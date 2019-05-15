Newsweek: войска коалиции США повысили уровень тревоги на фоне роста «иранской угрозы»

Во вторник представитель Центрального командования ВС США опроверг заявление британских представителей об отсутствии угрозы со стороны Ирана, сообщает Newsweek. По информации издания, американские военные получили 120 тыс. человек подкрепления, а также авианосец и бомбардировщики для противостояния Тегерану, который упрекает Вашингтон в развязывании войны.

Во вторник британский генерал-майор Кристофер Гика, заместитель командующего возглавляемой США коалиции, заявил в интервью, что военные не зафиксировали «в Сирии и Ираке повышение уровня угрозы со стороны поддерживаемых Ираном сил», пишет Newsweek.

Позднее в тот же день представитель Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) заявил, что комментарии Гика «противоречат достоверно выявленным угрозам со стороны поддерживаемых Ираном сил в регионе, информация о которых имеется в распоряжении разведки США и союзников». Также в сообщении указано, что СЕНТКОМ «повысил уровень позиционирования сил для всех сил, участвующих в операции в Ираке и Сирии» и продолжает «внимательно следить за заслуживающими доверия и, вероятно, непосредственными угрозами силам США в Ираке».

Как отмечает американский журнал, Пентагон редко открыто критикует своего близкого союзника, однако после того, как в марте опорные пункты ИГ* были взяты сирийскими курдами при поддержке коалиции, внимание США сосредоточилось на Иране. Хотя обе страны активно участвовали в борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии, они обвиняют друг друга в преследовании собственных интересов на Ближнем Востоке.

Вслед за тем, как советник президента по национальной безопасности Джон Болтон объявил о ряде «направленных на эскалацию сигналов и угроз» со стороны Ирана в ущерб интересам США, СЕНТКОМ отправил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков. Как рассказывает американское издание, в воскресенье, через неделю после этого заявления, неизвестные напали на четыре коммерческих танкера в 160 км от Ормузского пролива, играющего большую роль в морских перевозках нефти и служащего причиной разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

В среду, в годовщину решения Трампа о выходе из ядерного соглашения 2015 года, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение некоторых его пунктов. Несмотря на то что ООН неоднократно заявлял о соблюдении Ираном условий сделки, поддержанной Китаем, ЕС, Францией, Германией, Россией и Великобританией, Соединённые Штаты ввели обширные санкции, чтобы подорвать международную торговлю с этой страной.

На встрече с главами МИД европейских стран, подписавших соглашение, и в присутствии госсекретаря США Майка Помпео министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил: «Мы очень обеспокоены риском того, что конфликт может произойти случайно». Хотя, по словам Помпео, между Вашингтоном и Лондоном «нет разногласий по исходящей от Ирана угрозе», Хант подчеркнул, что его страна «продолжит поддерживать ядерную сделку», потому что считает её отвечающей «общим интересам безопасности».

Между тем, пишет Newsweek, Тегеран при поддержке Пекина и Москвы призвал Европу выполнять свои договорные обязательства и наладить торговлю, несмотря на одностороннее давление, исходящее от США. Также официальные лица Ирана обвинили Вашингтон в намеренных попытках спровоцировать войну между двумя странами.

В то же время во вторник изданию удалось подтвердить информацию о том, что по приказу Болтона исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан разработал план возможного нападения на Иран и отражения атаки. Сообщается, что США пошли на такой шаг, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров по ядерному соглашению, хотя пока администрация Трампа встречает только упорное сопротивление.

Как пишет американский журнал, ранее Трамп назвал сообщение об отправке в Иран 120 тыс. солдат «фейковыми новостями» и добавил, что если бы пошёл на это, то послал бы туда гораздо больше военных. Издание приводит мнение советника президента Ирана Хесамодина Ашны, который написал американскому президенту в Twitter: «Вы хотели получить более выгодную сделку с Ираном. Кажется, вместо этого вы получите войну. Вот что происходит, когда прислушиваетесь к «усам» (Болтону. — Ино ТВ)».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.