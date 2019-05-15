SRF: желанию ЕС спасти торговлю с Ираном противостоят экономическая мощь США и доллар

Европа очень хочет спасти ядерную сделку с Ираном и продолжить торговлю с этой страной, сообщает SRF. Но международные санкции США предусматривают штрафы для тех банков и предприятий, которые будут сотрудничать с Тегераном. На стороне Америки её экономическая мощь и валюта, обладающая статусом мировой, объясняет швейцарское издание.
Каким бы сильным ни было желание европейцев спасти ядерное соглашение с Ираном, на данный момент этот рискованный процесс даётся с трудом. Одна из важных причин: экономические санкции против Ирана находятся под практически полным контролем США.
Американские санкции заставляют компании выбирать между США и Ираном. Инструмент давления США — их экономическая мощь. Ведь с ВВП в 20 триллионов долларов Америка обладает самой крупной национальной экономикой и самым большим рынком сбыта в мире.
Второй инструмент давления США — это их валюта, американский доллар. Практически каждый банк в мире напрямую или косвенно проводит сделки в долларах. Поэтому США могут оказывать давление на банки.
В случае с Ираном это означает, что банки, например европейские, не решатся вести бизнес в Иране, потому что им грозят американские санкции. Но без банков и предприятия не смогут вести бизнес в Иране.
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