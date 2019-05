«Искусственно созданный кризис»: американский полковник прокомментировал отправку авианосца в Персидский залив

Тегеран не стремится к конфликту с Вашингтоном, и никакой необходимости в американском военном присутствии в Персидском заливе нет, заявил в интервью Fox News отставной полковник Дуглас Макгрегор. По мнению Макгрегора, ястребы провоцируют Иран, однако в случае войны все «великие державы континента» сплотятся против США.

Больше всего на свете советник по национальной безопасности Джон Болтон хотел бы войны с Ираном. Для него это было бы всё равно что Рождество, День благодарения и день рождения в одном флаконе! Слава Богу, Джон Болтон не командует вооружёнными силами. Ими командует президент Трамп. Вопрос в том, насколько велико влияние Болтона в Белом доме.



Только на прошлой неделе Болтон объявил об отправке ударной авианосной группы в Персидский залив для «сдерживания» Ирана. Теперь The New York Times сообщает, что президенту представлен план размещения на Ближнем Востоке 120 тысяч американских военнослужащих. По словам президента, этот доклад не соответствует истине.



ВОПРОС: Планируете ли вы отправить на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих в качестве ответа Ирану?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: По-моему, это фейковая новость. Ясно? Мог бы я так сделать? Конечно! Но мы такого не планировали. И надеюсь, что не придётся. А если бы было так, мы бы отправили намного больше войск!



Итак, ответ, конечно, гибкий. Но по-прежнему нет ответа на более общий вопрос: каким образом война с Ираном вообще служит интересам Америки? На этот вопрос пора отвечать!



Сегодня с нами Дуглас Макгрегор — полковник сухопутных войск в отставке, автор потрясающей книги «Фактор победы» и частый гость нашей программы. Большое спасибо, что пришли, полковник!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник сухопутных войск США в отставке: Конечно.



Что значит присутствие нашей авианосной группы в Персидском заливе?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Такер, мы имеем дело с искусственно созданным кризисом. И в этих разведданных нет ничего нового. Мы уже несколько лет там работаем: и мы, и иранцы были заинтересованы в уничтожении одного и того же противника — ИГ*.



Да.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Мы всегда знали, что имеют место трения и враждебность. Нам удавалось избегать каких-либо проблем. Иранцы тоже избегали каких-либо проблем. Так что трудно поверить в то, что нам теперь нужна боевая авианосная группа в Персидском заливе, а также сотни единиц авиации, слетающихся со всех концов света, для устрашения Ирана, чтобы он на нас не напал. Ничто не указывает на то, что Иран хочет на нас напасть. Напротив, я считаю, им очень хочется избежать какого-либо конфликта с нами, при любых обстоятельствах.



Так зачем же мы это делаем? И каковы возможные последствия?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: По-моему, инициаторы всего этого, убедившие президента принять такие меры, скажем прямо, надеются, что если сосредоточить огромные силы США в непосредственной близости от Ирана, на таком клочке пространства, как Персидский залив, ширина которого всего 220 миль, то что-нибудь случится, что-нибудь пойдёт не так. Это похоже на назревающий Тонкинский инцидент, только c ракетами.



Выгодно ли это нам? Трудно представить, каким образом это может быть выгодно. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, всегда надо соизмерять то, что вы можете выиграть, с тем, что вы можете потерять.



Что мы выигрываем? Это что, должно убедить иранцев, что им не следует оставлять у себя дополнительное количество обогащённого урана? Или это должно заставить их уступить ряду требований господина Помпео? Если так, то, по-моему, это смехотворно. Не вижу никаких свидетельств того, что это произойдёт.



Это направлено на то, чтобы вбить клин между Россией и Китаем? Думаю, это, напротив, заставит все великие державы континента сплотиться против нас! Любые наши действия против Ирана они будут рассматривать как предвестники тех мер, которые мы можем в будущем предпринять против них.



Итак, я не вижу никаких выгод для президента, зато вижу его проигрыш. Не представляю себе, как он добьётся переизбрания. Не представляю себе, как он добьётся в заливе хоть какой-то пользы для США и американского народа.



Но в нашем внешнеполитическом истеблишменте относительно большая группа людей стремится к войне с Ираном!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: К сожалению, в случае с генералом Маккензи, который не так давно выступал перед Фондом защиты демократии и назвал себя «человеком, склонным к действию»… Я бы куда больше хотел, чтобы генералы были склонны к размышлениям! И в данный момент ему следует сильно обеспокоиться вторичными последствиями любых наших действий в заливе.



Русские не бездельничают. Они очень внимательно следят за всем этим. Если мы начнём действовать и ввяжемся в кровопролитные бои с иранцами, они (русские. — ИноТВ) вмешаются! И мы окажемся без лёгкого пути к отступлению. Китайцы тоже направят туда, что смогут. И, кстати говоря, турки, которые не питают любви к иранцам, могут усмотреть здесь что-то, в чём им было бы полезно поучаствовать. Для Соединённых Штатов это нехорошо.



А кое-кто сейчас за это агитирует: MSNBC, CNN, Макс Бут, Билл Кристол — обычные подозреваемые. Я бы сказал, никто из них не заботится об интересах страны. Это пугает. Большое спасибо, полковник!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Вам спасибо!



Рад был вас видеть.



Дата выхода в эфир 14 мая 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.