Contra Magazin: большинство американцев не хотят войны с Ираном

Большая часть граждан США не хочет войны с Ираном, сообщает Contra Magazin со ссылкой на результаты социологического опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos. Более того, половина американцев не поддерживает политику главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Тегерана, а 31% выступают «резко» против агрессивного антииранского курса.

60% американцев не поддерживают идею нанесения превентивного удара по Ирану и выступают против войны с исламской республикой, сообщает Contra Magazin. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos. В нём участвовало 1007 лиц, достигших совершеннолетия. Среди них 377 демократов и 313 республиканцев.

Результаты опроса также показали, что половина американцев не поддерживает политику главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Тегерана. А 31% респондентов выступают «резко» против агрессивного курса неконсервативного правительства, отмечает издание.

И всё же 53% граждан США видят в Иране «серьёзную» и «прямую» угрозу своей стране. 51% опрошенных убеждены, что «в течение ближайших лет» начнётся война между двумя государствами. При этом 61% американцев всё ещё поддерживают ядерное соглашение, которое исламская республика подписала с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году.

Отношения Тегерана и Вашингтона стали напряжёнными в мае прошлого года, когда Трамп отказался соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий и, несмотря на критику других государств, принял нефтяные санкции в отношении Ирана. Ситуация обострилась ещё сильнее, после того как США ужесточили штрафные меры и отправили в Персидский залив и на Ближний Восток военное подкрепление: авианосец, эскадрилью бомбардировщиков B-52 и батарею ЗРК Patriot, объясняет издание.