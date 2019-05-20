Экс-директор ЦРУ: Трамп не стремится к смене режима в Тегеране

Президент США ясно дал понять, что не хочет воевать с Ираном и свергать иранское правительство, заявил в интервью ABC News бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. По словам Петреуса, после событий «арабской весны» Америка должна понимать, что смена режима в других странах порою ведёт к нежелательным результатам.

ДЭВИД ПЕТРЕУС, бывший директор ЦРУ: Думаю, что в этом городе, в Вашингтоне, недалеко отсюда, наверное, были какие-то споры о том, какими должны быть цели нашей политики, есть ли основа для переговоров... И, в конечном счёте, о том, о чём я спрашивал в Ираке, на очень раннем этапе, когда выяснилось, что наши суждения о битве за Багдад были не совсем обоснованными: «Чем же это закончится?»



Думаю, на этот вопрос президент ответил откровенно. Очевидно, что воевать с Ираном он не хочет. К смене режима он не стремится. Он стремится к цели, заявленной (госсекретарём США. — ИноТВ) Помпео: к изменению поведения режима.



А Джон Болтон, конечно же, до того как стал советником по национальной безопасности, говорил о смене режима и о том, что именно этого он и хочет. Как вы думаете, это по-прежнему нашёптывают президенту на ухо?



ДЭВИД ПЕТРЕУС: Если об этом когда-либо говорилось, то уж точно не теперь, после того, что президент на днях заявил прессе. Опять-таки, не будем забывать обстановку, в которой Джон произнёс эту речь: по сути, он выступал перед группой иранских диссидентов. Это не значит, что он этого не хотел… не хочет или что этого не хотелось бы многим другим… Конечно, я считаю, что к настоящему времени, особенно после «арабской весны», нам следовало бы усвоить, что последствия смены режима не всегда соответствуют нашим надеждам.



Вы видели сообщения о военных планах, и, конечно же, когда вы составляете военные планы, вы рассматриваете обе стороны. Я бы сказала, 120 тысяч — это возможно. А президент сказал, что, если бы мы стали делать что-то подобное, мы бы использовали гораздо больше (войск. — ИноТВ). Если бы на нас напали. Благоразумно ли было составлять такие планы?



ДЭВИД ПЕТРЕУС: Я считаю, что прорабатывать разнообразные варианты — это совершенно правильно. На самом деле, если бы они не готовились к возможному развитию событий, это было бы халатностью.



Но правда такова, что… Не будем забывать, что Иран — это страна, население которой в три раза превышает население Ирака на момент нашего вторжения. И территория в три-четыре раза больше, чем у Ирака. И я думаю, что любые мысли о вторжении в Иран… Опять-таки, я считаю, президент правильно сделал, что отложил их в сторону. Я считаю, мы бы взвалили на себя очень тяжёлую задачу. И он прав в своих оценках, нам действительно понадобилось бы гораздо больше войск, если бы мы вообще за такое взялись.



Это не значит, что мы не можем провести очень существенные, очень разрушительные атаки с воздуха. Мы можем многое сделать с их военно-морскими силами. Повторюсь, мы можем нанести колоссальный ущерб. Я очень хорошо об этом знаю, потому что, возглавляя Центральное командование США, я составлял много планов действий в чрезвычайных обстоятельствах и даже отрабатывал их на учениях в различные периоды, когда мы думали, что нам, возможно, придётся принимать некоторые из этих чрезвычайных мер…



В Иране?



ДЭВИД ПЕТРЕУС: Но идея вторжения… Чрезвычайные меры против Ирана. Об этом широко известно.



Да, да.



ДЭВИД ПЕТРЕУС: Разумеется, мы должны были планировать. Опять-таки, было объявлено, что у нас есть планы на случай, если всё будет плохо и нам придётся что-то делать с ядерной программой. Так что… Опять-таки, идея вторжения, по-моему, уж точно всерьёз не рассматривается.



Дата выхода в эфир 19 мая 2019 года.