Times: Трампа утомляет стремление Болтона «втянуть США в войну»

Чрезмерная воинственность Джона Болтона вызывает всё большее раздражение у американского президента, пишет The Times. По словам издания, очередное стремление советника Белого дома по национальной безопасности добиться военного вторжения США в Иран, весьма вероятно, будет стоить ему должности.

Назначая его советником национальной безопасности, Дональд Трамп знал, что Джон Болтон хочет разбомбить Иран и Северную Корею. Он не раз объявлял об этом в эфире Fox News, пишет The Times.

По словам издания, глава Белого дома настороженно относился к подобным «воинственным взглядам» Болтона. Поэтому он передал эту должность Майклу Флинну, который занимал её всего 21 день, а затем Герберту Макмастеру.

Но постепенно президенту начала надоедать настойчивость Макмастера, который стремился сохранить сделку с Ираном, и на смену ему мог прийти только один вероятный кандидат — Болтон. Спустя месяц после его вступления в должность США вышли из ядерного соглашения и ввели суровые санкции против Исламской республики, напоминает The Times.

В американской прессе появлялись сообщения, что Трамп обсуждал с Макмастером личность Болтона незадолго до его назначения. В конце телефонного разговора президент горько пошутил: «Он втянет нас в войну».

Последствия попадания Болтона в высшие эшелоны американской власти стали очевидны на этой неделе. США отправили в Персидский залив военную технику и пригрозили развернуть в регионе военный контингент в размере 120 тыс. человек. Но затем они поспешили разрядить ситуацию.

Это стало последним примером расхождения мнений президента с его советником по нацбезопасности. После создания условий для столкновения, Трамп дал чётко понять, что в действительности он не стремится развязать войну с Ираном.

«Это сообщение соответствовало давнему убеждению президента, что США уже слишком перегружены дорогостоящими конфликтами в разных частях света. Но оно также выдало нервозность внутри Белого дома, что барабаны войны стучат слишком громко и могут вызвать необратимую цепь событий. В центре этого легковоспламеняющегося подхода к внешней политике оказались непростые отношения Трампа с Болтоном», — считает The Times.

По мнению издания, 70-летний советник разделяет идею Трампа «Америка превыше всего». И подобно своему шефу он считает бесполезными международные организации, включая ООН, где он был постпредом США.

Но упорство, с которым Болтон защищает иракскую кампанию 2003 года, противоречит отношению Трампа к конфликтам. А давние призывы советника нанести превентивный удар по КНДР идут вразрез с уверенностью президента в своих дипломатических способностях.

В прошлом году Болтон вступил в противоречие с Трампом, который предложил вывести войска США из Сирии. Советник настаивал, что американцы должны оставаться в ближневосточной стране до тех пор, пока её не покинут проиранские силы. И этот вопрос до сих пор остаётся нерешённым, обращает внимание издание.

В этом году Болтон расстроил Трампа неудачным восстанием в Венесуэле и советами занять более жёсткую позицию по Северной Корее, в результате чего его переговоры с Ким Чен Ыном в Ханое не принесли никакого результата.

Именно Болтон стоит за раздуванием иранской угрозы, которая достигла таких размеров, что Трамп, по всей видимости, испугался начала возможной войны. На 40-летие исламской революции советник Белого дома пригрозил аятолле: «Я не думаю, что у вас впереди ещё много годовщин». А на прошлой неделе он пообещал противостоять Тегерану с «безжалостным упорством».

Взгляды госсекретаря Майка Помпео во многом совпадают со взглядами Болтона. Но он с большей готовностью сдерживает их, руководствуясь дипломатическими инстинктами президента, даже в случае с Ираном, «который не идёт на контакт».

56-летний Помпео задумывается о будущей карьере и, возможно, даже готовится побороться за овальный кабинет. Болтон же, вероятно, считает, что нынешняя должность в правительстве станет для него последней, и ему особо нечего терять, поэтому он добивается достижения своих давних целей — смене власти в Иране и Северной Корее, рассуждает The Times.

Комментируя слухи о противоречиях в администрации, Трамп на днях заявил: «У Джона (Болтона. — ИноТВ) радикальный взгляд на вещи, но это нормально. На самом деле мне приходится сдерживать Джона, что невероятно, не так ли?»

Эксперты полагают, что бескомпромиссность Болтона может привести к разрыву его отношений с президентом. «Трамп никогда не доверял мнению Болтона о военном вторжении. Одним из условий его приёма на работу было то, что он будет держать себя в руках», — заявляет аналитик Brooking Institution Томас Райт.

«Трамп неоднократно высказывался о Болтоне как о «ястребе». Он прямо сказал одному из лидеров «Большой семёрки»: «Болтон хочет войны с Ираном, а я нет». Он в присутствии лидера другой страны высмеивал стремление Болтона вторгнуться куда угодно. Сейчас ситуация достигла критической точки. Война с Ираном, к сожалению, возможна, но, на мой взгляд, отставка Болтона намного вероятнее», — предполагает Райт.