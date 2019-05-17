Le Monde: недооценка Мадуро завела Вашингтон в тупик и поставила перед неприятным выбором

Недооценка способности венесуэльского правительства к сопротивлению завела в тупик стратегию США в Венесуэле, пишет Le Monde. Теперь перед Вашингтоном, который продолжает настаивать на отставке венесуэльского лидера стоит нелёгкий выбор: вмешиваться в конфликт впрямую или ждать ухудшения обстановки. Тем временем единственной надеждой для народа остаётся диалог власти и оппозиции без иностранного вмешательства, отмечает газета.

«Дела идут не так, как предполагали в Венесуэле — во всяком случае не так, как предсказывали США. Или, если ещё точнее: не так, как предсказывал Джон Болтон», — пишет Le Monde в редакционной статье. Плачевным образом недооценив способность к сопротивлению президента Николаса Мадуро, Белый дом, продолжающий настаивать на его отставке, оказался перед «неприятным выбором»: вмешаться в ситуацию впрямую или ждать, пока она постепенно не ухудшится.

Как отмечает издание, «ошибочность суждений» Вашингтона о реальном соотношении сил оппозиции и преемника Уго Чавеса стали очевидны 30 апреля. По информации американских СМИ, секретные переговоры Хуана Гуаидо с некоторыми «ключевыми фигурами» в венесуэльском правительстве заставили главу оппозиции поверить в достаточную поддержку со стороны представителей власти для того, чтобы начать «окончательное наступление» на Мадуро. При этом в течение дня стало очевидно, что те, кто обещал покинуть президента, остались верны режиму.

Таким образом, «окончательное наступление» Гуаидо, которого около 50 стран мира, включая США, признали законным президентом Венесуэлы, обернулось фиаско, замечает газета. Уже на следующий день Мадуро вывел на улицы войска, освобождённый накануне из-под стражи соратник Гуаидо Леопольдо Лопес укрылся в посольстве Испании, а спустя несколько дней был арестован ещё один соратник лидера оппозиции, вице-президент Национальной ассамблеи Эдгар Замбрано. Несмотря на ослабленность, режим снова взял власть в свои руки.

«Взбешённый» развитием событий Джон Болтон опубликовал в Twitter имена тех, кто планировал предать Мадуро, а также рассказал о намерении президента бежать на Кубу, от которого он отказался после уговоров Москвы. Как утверждает The Washington Post, Трамп «не оценил» пыла советника в этом деле: он посчитал, что его плохо проинформировали о ситуации в Венесуэле, заставив совершить ошибку. После длительного телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США пришёл к заключению, что у России «нет ни малейшего желания» вмешиваться в дела Венесуэлы. Нет его и у главы Белого дома — учитывая, что главным предвыборным обещанием Трампа был отказ от «авантюризма» за рубежом, а также его поглощённость масштабным противостоянием с Ираном.

Тем временем Венесуэла не в силах оставаться в том положении, в котором она находится сейчас, уверены авторы статьи. Гуманитарная обстановка становится для населения «непереносимой», и единственной надеждой является возобновление диалога между властью и оппозицией, который стал налаживаться в последние дни, благодаря посредническим усилиям Норвегии. Отныне «переход, путём переговоров, к новым выборам без иностранного вмешательства за исключением помощи в переговорах — единственный возможный выход из венесуэльской трагедии», — заключает газета.