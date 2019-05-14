WP: полиция не смогла выгнать сторонников Мадуро из посольства Венесуэлы в США

Американские власти предъявили уведомление с требованием освободить помещение сторонникам законной власти президента Николаса Мадуро, более месяца проживающим в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне. Полиция даже проникла в здание, однако затем покинула его с пустыми руками, и ни один протестующий посольство так и не покинул, сообщает The Washington Post.

В понедельник 13 мая сотрудники правоохранительных органов города Вашингтон предъявили сторонникам законной власти Венесуэлы, в знак протеста поселившимся в посольстве латиноамериканского государства ещё в первой половине апреля, уведомления с требованием освободить помещение. Спустя несколько часов полицейские разогнали находящихся на улице сторонников как венесуэльского президента Николаса Мадуро, так и лидера оппозиции Хуана Гуаидо и проникли в здание, чтобы пообщаться с обосновавшимися внутри активистами, сообщает The Washington Post.



Многие ожидали, что вслед за этими действиями последует принудительное «выселение» протестующих из посольства. Однако вместо этого полицейские и госслужащие просто покинули здание, вновь скрепив ручки дверей пластиковыми стяжками. К вечеру того же дня ни один протестующий посольство не покинул.



Как напоминает газета, в здании находятся активисты антивоенных движений Code Pink («Код розовый»), Popular Resistance («Народное сопротивление») и Answer Coalition («Коалиция «К ответу» или «Действуйте сейчас, чтобы положить конец войне и расизму»). Они выступают против вмешательства США в дела Венесуэлы и потенциального военного конфликта, а также не дают попасть в посольство «дипломатам» самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо. Сторонники последнего блокируют здание и не дают активистам получать еду от своих единомышленников, находящихся снаружи. На прошлой неделе сообщалось, что в здании отключили электричество и воду.



Неясно, какой именно орган выписал постановление о требовании освободить помещение, отмечает издание. При этом назначенный Гуаидо посол Венесуэлы Карлос Веккио, которого признаёт американское правительство, написал в своём Twitter, что его команда «скоро анонсирует последующие меры».



В уведомлении, предъявленном протестующим, указано: «Послы Веккио и (Густаво. — ИноТВ) Тарре требуют, чтобы все, кто находится в этом здании, немедленно покинули его и не возвращались без специального разрешения послов. Любой, кто откажется выполнить эти требования и не покинет здание, будет рассматриваться как лицо, вторгшееся на чужую территорию в нарушение федеральных законов и законов округа Колумбия, может быть арестован и подвергнут уголовному преследованию».



Отстаивающие здание активисты называют себя «Группой защиты посольства». В последние дни число протестующих значительно сократилось — и к понедельнику 13 мая в посольстве оставалось всего несколько человек, в то время как в самом разгаре протестов в здании проживало порядка 50 человек. Многие отказались от инициативы из-за отсутствия электричества и нехватки еды.



«Они не могут вторгнуться в это посольство. Это насильственный захват. Вторжение в это посольство повлечёт за собой ужасные последствия для американских посольств по всему миру. Мы будем сопротивляться. По своей воле мы не уйдём», — заверил один из основателей движения «Народное сопротивление» Кевин Зис.