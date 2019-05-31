Daily Express: корабли НАТО посылают Путину сигнал из Балтийского моря

Корабли НАТО вошли в Балтийское море для проведения учений под названием Baltic Protector, сообщает Daily Express. Наряду с военными кораблями британских ВМС в них участвуют судна Дании, Нидерландов и Норвегии. Цель манёвров — «послать сигнал» главе Кремля Владимиру Путину и продемонстрировать готовность Лондона, а также его союзников защищать море, а также граничащие с ним страны.
В рамках учений Baltic Protector (Защитник Балтики. — ИноТВ) корабли НАТО проводят манёвры в Балтийском море, сообщает Daily Express. Операцией руководит Великобритания, предоставившая для её проведения пять своих военных кораблей. Цель учений — «послать сигнал» главе Кремля Владимиру Путину и продемонстрировать готовность Лондона, а также его союзников защищать море и граничащие с ним страны.
Манёвры в Балтийском море, в которых также задействованы военные судна Дании, Нидерландов и Норвегии, — это первый этап масштабных учений, которая продлятся два месяца. В кульминационный момент общий контингент составит 3800 военнослужащих и 20 кораблей. Одна из главных задач миссии — выработать способность быстро и эффективно действовать в кризисной ситуации.
Решение о проведении учений было принято после усиления в регионе российской военной активности, объясняет издание. Операции Кремля против надводных и прибрежных целей с использованием морской и воздушной техники, а также артиллерии вызвали беспокойство у Эстонии, Литвы и Латвии. В связи с этим они попросили НАТО прислать подкрепление в регион. «В голове не укладывается, что это происходит так близком к нашей стране», — поделился своей тревогой премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.
Бывший глава британского минобороны Гэвин Уильямсон, известный своим изречением о том, что Россия должна просто «уйти и заткнуться», также подтвердил информацию об отправке в Эстонию пяти вертолётов типа Apache для отражения «очень вероятной» угрозы со стороны России.
Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что новый среднесрочный контракт на покупку «Газпромом» туркменского газа может начать действовать с III квартала 2019 года.
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа в качестве потенциального соперника на следующий поединок рассматривает кандидатуру бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ребёнок и мужчина получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.
Россия намерена потратить 7,4 млрд рублей в 2019—2025 годах на распространение и продвижение русского языка, сообщают «Известия» со ссылкой на документы Минпросвещения. Предыдущая программа обошлась в 3,7 млрд рублей.
В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор экс-начальнику ОМВД России по городу Радужный Александру Валюхову. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Nation News прокомментировал внесение России Министерством обороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет иметь «катастрофические последствия» для НАТО.