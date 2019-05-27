Newsweek: «советник по разрушению безопасности» — Северная Корея ответила на критику Болтона

В ответ на критику недавних ракетных испытаний Пхеньяна со стороны советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Северная Корея подчеркнула, что она лишь пользуется своим правом на самооборону. Болтон же, по словам представителя корейского МИД, лишь разжигает войну и вовсе представляет собой «дефективный продукт человеческого рода», пишет Newsweek.

Северная Корея дала жёсткий ответ на слова советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который ранее раскритиковал Пхеньян за его недавние ракетные испытания, сообщает Newsweek.

Болтон подчеркнул, что действия Северной Кореи идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН, и отметил, что после такого американские санкции отменять нельзя. На это некий представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи возмутился и подчеркнул, что Пхеньян лишь пользуется своим правом на самооборону.

«Болтон предъявляет претензии к стандартным военным учениям, которые провели наши вооружённые силы, и утверждает, что это нарушение резолюций Совбеза ООН. Это чрезвычайно некомпетентно. Болтона следует называть не советником по безопасности, который работает над обеспечением безопасности, а советником по разрушению безопасности, задача которого — уничтожение мира и безопасности», — привело Центральное телеграфное агентство Кореи слова представителя МИД страны.

Также неназванный северокорейский дипломат заявил: «Требовать от нас отказаться от запусков всех баллистических систем вне зависимости от их дальности — всё равно что просить нас отказаться от права на самооборону. Впрочем, ничего удивительного, что подобные недостойные слова всегда звучат из уст в корне неполноценного человека. Так что этому дефективному продукту человеческого рода лучше бы как можно скорее уйти».

Как напоминает Newsweek, сам президент США Дональд Трамп в своих заявлениях не придал большого значения северокорейским испытаниям и выразил оптимизм относительно развития корейско-американских отношений. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила журналистов, что, по мнению властей, действия Пхеньяна ни в коей мере не представляют угрозу для США.