CNN: визит в Японию стал для Трампа увеселительной поездкой

Президенту очень понравилось вручение трофея на турнире по борьбе сумо, устроенном по случаю его визита в Японию. Сегодня же, но позднее, — в Азии уже понедельник — президент и первая леди были на аудиенции у нового императора Японии. А перед соревнованиями по сумо состоялась партия в гольф с премьер-министром Абэ Синдзо, на которой, как вы видите, все улыбались.

Это поездка не носит предметный характер. Президент заявляет, что во время гольфа велась беседа о напряжённых отношениях между США и Японией в сфере торговли. Однако он отметил, что масштабные решения на этом фронте будут отложены до июля. Тем не менее этот краткосрочный визит не обошёлся без противоречивых моментов. Японцы встревожены недавними запусками со стороны Северной Кореи. А советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, цитирую: «Нет сомнения в том, что недавние испытания нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН».

Тем временем президент в субботу опубликовал твит, в котором говорилось, что пуски, проведённые Северной Кореей, цитирую, «взволновали часть моего народа и других людей, но не меня». Затем президент пишет, что у него вызвало улыбку заявление Северной Кореи с резкой критикой интеллекта бывшего вице-президента Джо Байдена.

По сути, для президента это увеселительная поездка и одновременно важный визит для встречи с новым императором. Это нормально. Некоторые люди спрашивают, зачем он это делает? Президент может так поступать. Это нормально. Но он всегда порождает споры.

Давайте начнём с сути северокорейского вопроса. Президент, по существу, снова говорит: «И что? Ничего серьёзного». При этом его собственная команда считает, что это серьёзно. Японцы очень встревожены. Они думают, что Ким Чен Ын возвращается к воинственному настрою.

КАРУН ДЕМЕРДЖЯН, корреспондент The Washington Post: Это уже не первый случай, когда можно наблюдать разницу между тем, как Трамп хочет истолковать какое-нибудь событие на международной арене, и тем, как Джон Болтон хочет истолковать какое-нибудь событие на международной арене. Думаю, вы видели, что президент гораздо меньше горит желанием устраивать интервенции, чем Болтон. Но когда речь заходит о Северной Корее, то всегда заметно: президент в некотором роде отдаёт приоритет идее о том, что он может обмениваться рукопожатиями с северокорейским лидером и заключать с ним определённые сделки, которые потом будет называть своими победами. И, похоже, в этом и состоит его главная мотивация. И именно за это его критикуют.

Создаётся ощущение, что он игнорирует или политизирует промежуточные шаги. Всё это в некотором роде подогревает и вызывает некоторую обеспокоенность относительно того, что он, возможно, пытается сохранить сделку любой ценой, и даёт северокорейскому лидеру чересчур много, а также проявляет безразличие тогда, когда этого, возможно, делать не следует.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 мая 2019 года.