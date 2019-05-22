CNN: японским властям надоело, что на Западе их премьера называют неправильно

Японское правительство попросило носителей английского языка отказаться от устоявшегося написания имени премьер-министра страны и начать называть его Абэ Синдзо, передаёт CNN. Дело в том, что по правилам японского языка первой должна идти фамилия и лишь потом — имя.
Весь мир неправильно произносил имя премьер-министра Японии. Страна вежливо просит, чтобы мы начали называть его правильно. Там хотят, чтобы мы говорили «Абэ Синдзо», то есть сначала произносили фамилию главы государства, а потом его имя. Но на протяжении почти полутора столетий носители английского языка произносили японские имена и фамилии не в том порядке.
По словам правительства, отныне имя премьер-министра на письме должно выглядеть как «Абэ Синдзо». Конечно, у многих из нас это займёт большое количество времени, но, в конце концов, мы научимся произносить его правильно.
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