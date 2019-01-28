Nikkei: переговоры с Путиным помогли рейтингу Абэ вырасти

Как показывают последние опросы общественного мнения в Японии, рейтинг премьер-министра Синдзо Абэ вырос на фоне его переговоров с российским президентом, хотя прогресса им добиться и не удалось, пишет Nikkei Asian Review. При этом больше японцев теперь согласны на различные компромиссные варианты по Курильским островам, а 10% и вовсе считают, что требовать их возвращения у России не нужно.

Рейтинги одобрения правительства Японии сильно выросли по мере того как премьер-министр Синдзо Абэ активизировал свою внешнюю политику с Россией и Южной Кореей, пишет Nikkei Asian Review. Так, одобрять действия правительства Абэ стало на 6% больше людей, чем в декабре. Теперь в пользу властей высказываются 52% респондентов, а не одобряют его действия 37% опрошенных.

Впрочем, в основном поддерживают Абэ сторонники его партии, тогда как из политически независимых японцев таковых меньше трети. При этом рейтинги самой Либерально-демократической партии тоже подросли. Больше всего японцы ценят нынешнее правительство за стабильность и глобальный взгляд.

Как полагают авторы статьи, вероятно, на этой динамике сказались переговоры Японии с Россией по поводу заключения мирного договора, а также инцидент с опасным сближением японского самолёта и корабля Южной Кореи.

Абэ и Путин договорились ускорить переговоры по поводу заключения мирного договора, который связан со статусом Курильских островов. Насчёт того, чтобы подписать договор с Россией, а потом уже договориться по островам, мнения японцев разделились примерно поровну: 42% высказались за эту идею, а 46% против, опасаясь, что в таком случае вопрос Курил будет отложен в долгий ящик.

Чуть меньше стало тех, кто требует возвращения Японии всех островов сразу. В основном японцы согласны на передачу сначала двух островов. А с тем, чтобы совсем не требовать «северные территории», согласны уже 10% респондентов.

Впрочем, последняя встреча Путина и Абэ не принесла результатов, а Россия продолжает придерживаться жёсткой линии по вопросу Курил. Как полагает автор статьи, именно такие сложности с достижением компромисса и привели к тому, что всё больше японцев согласны на возвращение только двух островов.

Однако если в декабре на прогресс в этом вопросе рассчитывали 76%, то теперь их стало всего 18%. И, как показывает исследование, среди таких скептиков больше представителей старшего поколения, пишет Nikkei Asian Review.