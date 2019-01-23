Les Echos: 25-ые переговоры Путина и Абэ к подписанию мирного договора не привели

Лидеры России и Японии провели более чем трёхчасовые переговоры, однако прийти к согласию вокруг темы Курильских островов им не удалось, пишет Les Echos. При этом они отметили, что любое их решение должно быть приемлемым для народов обеих стран, и договорились о более интенсивном экономическом сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, но эти переговоры не помогли разрешить проблему Курильских островов, пишет журналист Les Echos Бенжамен Кенель.

Это была их 25 встреча, отмечает автор статьи, но и на этот раз в ходе переговоров, которые длились больше трёх часов, лидеры не смогли прийти к разрешению исторического конфликта вокруг Курильских островов, который мешает им подписать мирный договор.

«Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения», — заявил российский президент по окончании этих переговоров. «Мы поговорили, ничего не скрывая друг от друга», — добавил премьер-министр Японии.

Лидеры двух государств, которые на каждой встрече стараются показать свои добрые отношения, заявили, что обсуждение вопроса продолжится на уровне министров иностранных дел, которые встретятся в Мюнхене. Но при этом они отметили, что условия договора должны быть приемлемы для двух народов: российского и японского. И это настоящий вызов, отмечает автор статьи, учитывая протесты, которые проходили в обеих странах перед этими переговорами.

И заявления министров иностранных дел двух стран, которые они сделали на прошлой неделе, тоже не вселяют оптимизма, отмечает журналист. «Нам ещё очень далеко не то что до партнёрства в международных делах, а далеко даже до понимания необходимости искать конструктивные подходы», — раскритиковал Токио Сергей Лавров. Он также напомнил, что Япония поддержала западные санкции против России и отметил, что экономические отношения тоже показывают не слишком интенсивный рост.

Синдзо Абэ, который часто оказывается в списке приглашённых на экономические форумы в России, настаивает, что у сотрудничества между странами бесконечный потенциал. Об этом после переговоров сказал и Владимир Путин, который задал довольно высокую планку: в полтора раза увеличить товарооборот — до $30 млрд.

«Но невзирая на добрые слова Абэ, Москва теряет терпение, — приводит Les Echos слова российского политолога Фёдора Лукьянова. — Абэ давно говорит о дружбе и укреплении экономического сотрудничества, но это не находит конкретного воплощения. Потому что в Токио экономические решения замораживаются из-за ситуации вокруг Курильских островов».