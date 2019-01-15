Mainichi Shimbun: на пути к миру Москву и Токио разделяет пропасть разногласий

По итогам первого раунда мирных переговоров между Россией и Японией всё сильнее ясно, что стороны придерживаются слишком разных взглядов на ситуацию, в особенности на вопрос Южных Курил, пишет Mainichi Shimbun. В то время как Токио решает, позволит ли он остаться россиянам жить на островах в случае передачи, Москва настаивает, что суверенитет над Курилами никто отдавать японцам не собирается.

«Первый раунд переговоров по Северным территориями Японии и мирному соглашению, состоявшийся между главой японского МИД Таро Коно и его российским коллегой Сергеем Лавровым 14 января в Москве, продемонстрировал разительные расхождения в позициях двух стран и дал повод усомниться в будущем обсуждений», — пишет Mainichi Shimbun.

В начале встречи Коно заявил, что хочет сделать 2019 год «плодотворным и историческим» и надеется работать вместе с российским министром иностранных дел, чтобы достичь прогресса в переговорах. Также японский дипломат призвал к укреплению двусторонних отношений и реализации их «значительного потенциала».

Однако, как отмечает газета, Лавров в свою очередь вёл себя достаточно жёстко, что усложнило задачу Коно по поиску компромисса между двумя странами. Так, глава российской дипломатии напомнил, что «северные территории», Южные Курилы, на которые претендует Токио, достались Москве по итогам Второй мировой войны, ратифицированным ООН.

На сегодня Япония рассматривает возможность вернуть хотя бы два самых маленьких острова из четырёх, Хабомаи и Шикотан. Пункт о передаче Токио этих территорий после заключения мира есть в совместной советско-японской декларации 1956 года, на базе которой президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились вести переговоры.

Впрочем даже у этой опции есть свои сложности, поскольку на Шикотане живут россияне. В эфире японского телевидения 1 января Абэ заявил, что компромисс по Южным Курилам должен устраивать россиян в плане «перехода территориальной принадлежности островов» к Токио. То есть, по мнению японцев, граждане России, проживающие сегодня на острове, при желании смогут там остаться.

Москве такие смелые заявления не понравились, и МИД России даже вызвал японского посла для разъяснений. По всей видимости, Россия не собирается менять территориальную принадлежность Южных Курил и рассматривает скорее возможность передачи Японии прав управления, а не суверенитета, отмечает Mainichi Shimbun.

Кроме того, камнем преткновения выступает компенсация для японских жителей, которые были вынуждены покинуть острова после войны из-за «незаконной оккупации» России. Москва же утверждает, что Южные Курилы ей достались законно, поэтому она не обязана платить компенсацию. Пока Токио раздумывает над тем, чтобы отказаться от претензий к России и выплатить компенсацию бывшим жителям «северных территорий» самостоятельно.

Поскольку, как объяснила российская сторона, Япония отказалась от проведения совместной пресс-конференции по итогам встречи, министры общались с журналистами по отдельности. По словам Лаврова, на переговорах он заверил Токио, что вопрос суверенитета над островами обсуждению не подлежит. «Это российская территория», — цитирует министра газета.

Также со ссылкой на свои источники, издание сообщает, что на переговорах по мирному соглашению Россия, возможно, будет добиваться отдаления Японии от США. Москва опасается, что в случае передачи Токио контроля над островами, на них могут быть размещены американские военные силы, поэтому хочет прописанных в договоре гарантий.

«Нас заверили, что Япония будет принимать решение исходя из своих национальных интересов. Мы хотели бы, чтобы так оно и было», — прокомментировал Лавров, намекая на то, что Россия хочет, чтобы Япония решала свои вопросы с Москвой напрямую.