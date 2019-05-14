Asahi Shimbun: по стопам Трампа — японский лидер внезапно задумался о встрече с Кимом

После встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что тоже намерен организовать переговоры с северокорейским лидером, хотя до этого настаивал, что усиливать давление на Пхеньян важнее диалога. По мнению Asahi Shimbun, такая непоследовательность, которую Токио никак не объясняет своим соотечественникам, может подтолкнуть Японию к ошибкам.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он собирается организовать встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без каких-то дополнительных условий. При этом ранее Абэ утверждал, что согласится на личные переговоры только в случае каких-либо подвижек по проблеме японских граждан, похищенных Пхеньяном в 70—80-е годы. Это существенная перемена, отмечает Asahi Shimbun.

Впрочем, японский премьер не стал объяснять соотечественникам, какими именно мотивами он руководствовался при смене курса с Северной Кореей и какие возможные перспективы и стратегии он видит на будущее. Единственное, что сказал Абэ об ощутимых переменах политики по отношению к Ким Чен Ыну, — что премьер хотел «в более ясном формате» обозначить своё стремление провести встречу с северокорейским лидером.

В то же время Абэ отметил, что его позиция по необходимости урегулировать вопрос с похищенными японскими гражданами и по ядерной и ракетной программам Пхеньяна остаётся неизменной.

По словам Asahi Shimbun, диалог, конечно, очень важен для развития японско-корейских отношений. Но несмотря на это, сам Абэ ещё в 2017 году настаивал, что вести «диалог ради диалога» нет смысла и что необходимо усиливать давление на Северную Корею, а не разговаривать с ней. Однако потом президент США Дональд Трамп решил организовать с Кимом собственную встречу и даже похвалил того за «смелость». Вероятно, именно это заставило японского премьер-министра изменить свою позицию.

А теперь ещё и строка о необходимости «усиливать давление на Северную Корею», которая фигурировала в японской внешнеполитической стратегии на 2018 год, исчезла из новой версии 2019 года. И всё это, по мнению издания, выглядит весьма непоследовательным, даже если брать в расчёт очевидную потребность в гибкости в сложных международных вопросах.

Как обращает внимание Asahi Shimbun, помимо описанных строк о Северной Корее, из новой версии внешнеполитической стратегии Японии также исчез и ещё один важный кусок, в котором утверждалось, что «четыре острова Северных территорий принадлежат Японии». «Северными территориями» Токио официально называет Южные Курилы, которые, как считают японцы, были незаконно «оккупированы» советскими войсками после окончания Второй мировой войны. И опять-таки никаких внятных объяснений со стороны властей.

«Будь то Северная Корея или Россия, нет никаких гарантий, что Япония сможет добиться каких-то позитивных результатов хоть в одном из этих направлений, только лишь если Токио будет стараться не оскорбить другую сторону», — считает издание. В случае с Россией кажется, что Абэ возлагал слишком большие надежды на свои личные отношения с президентом Владимиром Путиным и явно неправильно трактовал намерения главы Кремля.

Дипломатический подход, за которым не стоит чёткого курса, выстроенного на прагматичном анализе, может вылиться для Японии в то, что ею попросту смогут воспользоваться. Если выяснение вопроса с похищением японских граждан остаётся для Абэ в приоритете, он должен чётко объяснить, как он видит ситуацию с Северной Кореей и какие шаги собирается предпринять, уверена Asahi Shimbun.