France 24: новый император Японии принесёт с собой глоток свежего воздуха

В Японии на следующий день после отречения императора Акихито прошла коронация его сына Нарухито, сообщает France 24. Как рассказывает репортёр телеканала, жители страны отпраздновали наступление новой эпохи Рэйва на улицах городов и ожидают больших свершений от нового монарха.
Церемония коронации основана на древних традициях и символических действиях. В зал внесли и передали принцу Нарухито священные регалии — меч и украшения, после чего он официально стал 126-ым императором Японии.
НАРУХИТО, император Японии:Я клянусь действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности в качестве символа государства и единства нации, обращая свои мысли к людям и поддерживая их.
В своей первой речи в качестве императора Нарухито обещал быть на стороне народа, и тысячи японцев сегодня вышли на улицы, чтобы отпраздновать конец старой эпохи и начало новой.
Жительница Японии:Мне правда очень нравилась эра Хэйсэй, поэтому я хотела, чтобы этот момент был незабываемым. Но хотя мне грустно, что эта эра подошла к концу, мне очень понравилось, как звучит Рэйва. Я хочу хорошо повеселиться в эту новую эпоху.
Теперь вся страна с нетерпением ждёт, последует ли Нарухито по стопам своего отца, Акихито. Последний известен тем, что приблизил монархию к народу. Заслуживший любовь своих подданных, Акихито посвятил свою жизнь заботе о самых незащищённых слоях населения и искуплению действия Японии во время Второй мировой войны. Его правление стало первым мирным периодом в истории современной Японии.
Тем сильнее придётся постараться новому императору, на которого возлагают большие надежды. Закончивший Оксфорд Нарухито и его жена Масако — бывшие дипломаты и отлично подходят для этого задания, принося с собой глоток свежего воздуха в японскую монархию, которая насчитывает 2600 лет.
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