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NTD: японка исполнила свою мечту, став старейшим жителем планеты
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что японка Канэ Танака на данный момент признана старейшим человеком и самой пожилой женщиной в мире. Долгожительница, которой уже исполнилось 116 лет, мечтала об этом титуле со своего 100-летия. В 103 года она заболела раком, но смогла победить недуг и осуществить свою мечту, передаёт NTD.

116-летняя японка Канэ Танака получила титул старейшего человека среди живущих в мире. Её рекорд официально подтвердила Книга Гиннесса. Церемония награждения прошла в Фукуоке.

Долгожительница получила сертификаты «самой пожилой живущей женщины» и «самого пожилого живущего человека».
 
КАОРУ ИСИКАВА, представительница Книги Гиннесса: От имени Книги рекордов Гиннесса я с большим удовольствием подтверждаю, что Канэ Танака — самый старый человек среди живущих.
 
Японская бабушка мечтала об этом титуле со 100 лет.
 
КАНЭ ТАНАКА, долгожительница: Самая старая в мире? Спасибо вам большое.
 
В честь праздника бабушке подали изысканный десерт.
 
ГУБЕРНАТОР ФУКУОКИ: Что вам больше всего понравилось?
 
КАНЭ ТАНАКА: Вот это.
 
Танака родилась 2 января 1903 года. Во время Второй мировой войны она потеряла мужа и одного сына. В 103 года женщина заболела раком, но победила недуг. Когда ей было 107, её сын написал книгу о жизни матери.
 
Бабушка любит писать стихи и увлекается каллиграфией. Также она с удовольствием вспоминает поездки к родственникам в США.
 
Её внучатый племянник считает, что секрет долгожительства Танаки кроется в вере в Бога. А сама бабушка говорит, что столько прожила благодаря семье, здоровому сну и диете.
 
До Танаки старейшим человеком среди живущих была японка Тиё Мияко. Она скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет и 81 дня.
 
Дата выхода в эфир 11 марта 2019 года.

 

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