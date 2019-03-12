NTD: японка исполнила свою мечту, став старейшим жителем планеты
116-летняя японка Канэ Танака получила титул старейшего человека среди живущих в мире. Её рекорд официально подтвердила Книга Гиннесса. Церемония награждения прошла в Фукуоке.
116-летняя японка Канэ Танака получила титул старейшего человека среди живущих в мире. Её рекорд официально подтвердила Книга Гиннесса. Церемония награждения прошла в Фукуоке.
По информации прессы, на пост главы Федерации бобслея России претендуют нынешний исполняющий обязанности президента организации Елена Акинина, бизнесмен Андрей Пимашков и бывший тренер сборной России Олег Соколов.
Зампред комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Татьяна Воропаева предложила ввести должность школьного омбудсмена. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсовета.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендует верхней палате парламента отклонить законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.
Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» произвела пуски управляемых ракет класса «воздух — воздух» в рамках тренировки по уничтожению воздушных целей.
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, который был переведён во второй состав после отказа подписать новый контракт с клубом, рассказал, в каком чемпионате хотел бы выступать в будущем.
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило об ухудшении погодных условий с 18:00 12 марта до 18:00 13 марта, сообщает «Реальное время».
Комиссия по этике партии «Единая Россия» рекомендовала исключить из фракции волгоградского депутата Гасана Набиева после его слов о том, что низкие пенсии получают тунеядцы.
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отказавшийся подписывать новый контракт с клубом на улучшенных условиях, заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду.
Министерство обороны США планирует сократить расходы на операцию «Непоколебимая решимость» против группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке в 2020 финансовом году на $2 млрд. Проект бюджета опубликован на сайте Пентагона.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило перелёты на территории Евросоюза самолёта Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ждёт, когда его партнёр по сборной России Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» наберёт своё 1000-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отключил микрофон депутату парламента Василию Нимченко за выступление на русском языке.
В рамках лагерного сбора подняты по учебной тревоге около 500 военнослужащих и более 60 единиц техники из состава подразделений береговой артиллерии Черноморского флота, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT назвала нарушением прав граждан на получение достоверной информации недопуск съёмочной группы телеканала RT и агентства Ruptly на митинг в поддержку свободы слова в Рунете, который прошёл на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Лондон не обращался к Москве с просьбой оказать содействие для того, чтобы задать вопросы Александру Петрову и Руслану Боширову, которых британская сторона называет виновными в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Твиты президента США Дональда Трампа вызывают неопределённость для производителей, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева считает, что критерии Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) в отношении восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) являются очень странными.
Американские власти собираются выделить на военную помощь Украине $250 млн в 2020 году.
По информации журналистов, мадридский «Реал» сделал запрос в лондонский «Челси» относительно трансфера бельгийского футболиста Эдена Азара.
Аэропорт Внуково будет первым в России аэропортом со станцией метро, сообщает m24 со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении спикера Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуаидо. Его подозревают в возможной причастности к саботажу на объектах энергосистемы страны.
Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер прокомментировал результаты голосования в Европарламенте по резолюции о политических отношениях ЕС и России, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает ФАН.
Модернизация средств доставки ядерных зарядов является приоритетом номер один в бюджетной заявке Министерства обороны США на 2020 год. Проект опубликован на сайте Пентагона.
Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Россию и получил приглашение от бывшего клуба посетить матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире телеканала teleSUR заявил, что подача электричества восстановлена почти во всей стране.
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт в беседе с kp.ru рассказал о задачах нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о дизайне станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал реакцию стран Европы в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 17-е место в индивидуальной гонке на 15 км в рамках чемпионата мира в шведском Эстерсунде, считает, что не смогла приспособиться к перемене ветра на двух огневых рубежах.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских автомобилистов об образовавшемся после снегопада в столице «катке на дорогах».
Фестиваль «Московская Масленица» принял более 5 млн человек за 10 дней, сообщает m24.
Российский лыжник Сергей Устюгов, пропустивший этап Кубка мира в Осло и спринтерскую гонку в норвежском Драммене, в настоящее время проходит курс лечения из-за проблем с желчным пузырём и может досрочно завершить соревновательный сезон.
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о сохранении права на получение алиментов для лиц предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт в беседе с kp.ru рассказал о национальном проекте «Безопасные и качественные дороги».
В МЧС по Краснодарскому краю сообщили о ликвидации открытого горения на складе с полиэтиленом.
Савёловский суд арестовал мать найденной в квартире в Москве пятилетней девочки.
Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальном спринте в рамках чемпионата мира в Эстерсунде, россиянки остались без медалей.
Самолёт Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, следовавший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся в воздухе и возвращается в аэропорт отправления. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Мать найденной в квартире в Москве пятилетней девочки не признаёт вину, сообщает РИА Новости. Об этом она сказала на заседании Савёловского суда столицы.
Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине под названием «Гражданское пространство и основные свободы накануне президентских, парламентских и местных выборов на Украине».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на церемонии закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады и выразил уверенность, что спорт помогает объединять людей из разных стран, а также пригласил зарубежных гостей посетить Россию ещё раз.
В Кировской области создали электронную систему ГИС «Туризм», сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Молодёжный экономический форум состоится с 27 по 29 марта в Якутске, сообщает kp.ru.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН заявила, что военное вторжение в Венесуэлу недопустимо.
В Тюмени намерены отреставрировать Спасскую церковь, построенную в XVIII веке. Об этом сообщает URA.RU.
В Тверской области продолжают внедрять и развивать аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», сообщает kp.ru. На первом этапе в столице региона намерены установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Всего в городе их появится более 120.
Управление гражданской авиации Франции (DGAC) вслед за Германией и Великобританией распорядилось закрыть воздушное пространство страны для самолётов Boeing 737 MAX.
Боец смешанных единоборств Зелим Имадаев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) поединком с Максом Гриффином на турнире UFC 236 в Атланте (США).
Представители США и радикального движения «Талибан»* составили проект соглашения о выводе американских войск из Афганистана.
Россиянин Александр Большунов утратил лидерство в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо.