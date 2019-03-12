NTD: японка исполнила свою мечту, став старейшим жителем планеты

Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что японка Канэ Танака на данный момент признана старейшим человеком и самой пожилой женщиной в мире. Долгожительница, которой уже исполнилось 116 лет, мечтала об этом титуле со своего 100-летия. В 103 года она заболела раком, но смогла победить недуг и осуществить свою мечту, передаёт NTD.

116-летняя японка Канэ Танака получила титул старейшего человека среди живущих в мире. Её рекорд официально подтвердила Книга Гиннесса. Церемония награждения прошла в Фукуоке.

Долгожительница получила сертификаты «самой пожилой живущей женщины» и «самого пожилого живущего человека».

КАОРУ ИСИКАВА, представительница Книги Гиннесса: От имени Книги рекордов Гиннесса я с большим удовольствием подтверждаю, что Канэ Танака — самый старый человек среди живущих.

Японская бабушка мечтала об этом титуле со 100 лет.

КАНЭ ТАНАКА, долгожительница: Самая старая в мире? Спасибо вам большое.

В честь праздника бабушке подали изысканный десерт.

ГУБЕРНАТОР ФУКУОКИ: Что вам больше всего понравилось?

КАНЭ ТАНАКА: Вот это.

Танака родилась 2 января 1903 года. Во время Второй мировой войны она потеряла мужа и одного сына. В 103 года женщина заболела раком, но победила недуг. Когда ей было 107, её сын написал книгу о жизни матери.

Бабушка любит писать стихи и увлекается каллиграфией. Также она с удовольствием вспоминает поездки к родственникам в США.

Её внучатый племянник считает, что секрет долгожительства Танаки кроется в вере в Бога. А сама бабушка говорит, что столько прожила благодаря семье, здоровому сну и диете.

До Танаки старейшим человеком среди живущих была японка Тиё Мияко. Она скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет и 81 дня.

Дата выхода в эфир 11 марта 2019 года.