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Independent: на Олимпиаде в Токио курению объявили бой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Организаторы Олимпийских игр 2020 года решили запретить курение как обычных, так и электронных сигарет на площадках во время проведения соревнований, пишет The Independent. По словам журналистов, это самый строгий запрет из всех, что действовали на последних летних олимпиадах.
Independent: на Олимпиаде в Токио курению объявили бой
Reuters

На грядущих Олимпийских играх 2020 года в Токио будет один из самых строгих запретов на курение, сообщает The Independent. При этом японцы славятся своей любовью к табакокурению, отмечает автор статьи.

Однако организаторы решили, что под запрет попадут не только обычные, но и электронные сигареты. Их будет запрещено употреблять как внутри помещений, так и на открытых площадках Олимпийских и Паралимпийских игр, а также рядом с ними. И даже учитывая то, что на многих объектах в Японии есть специальные зоны для курения, во время олимпийских соревнований курить там всё равно будет запрещено.

Это ограничение жёстче, чем нормы, принятые на двух последних летних олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро, отмечают японские чиновники.  А вызваны эти меры тем, что МОК требовал от Токио озаботиться здоровьем граждан, а также улучшить качество воды и воздуха.

И всё же Токио остаётся «раем для курильщиков», отмечает автор статьи. Ведь, несмотря на ужесточение законодательства в этой сфере, там по-прежнему можно курить в некоторых ресторанах и барах, а по телевидению разрешено рекламировать табак. На пачках не публикуют предупреждения о вреде здоровью, а сами сигареты стоят дёшево, отмечает автор статьи. По данным ВОЗ, курят около трети японских мужчин.

Однако организаторы намерены сделать так, чтобы в наследство от Олимпиады у японцев улучшилось здоровье. При этом японское правительство получает от производства табака огромные налоговые поступления, отмечает The Independent.

 

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Independent Великобритания Европа
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