Independent: на Олимпиаде в Токио курению объявили бой

Организаторы Олимпийских игр 2020 года решили запретить курение как обычных, так и электронных сигарет на площадках во время проведения соревнований, пишет The Independent. По словам журналистов, это самый строгий запрет из всех, что действовали на последних летних олимпиадах.

На грядущих Олимпийских играх 2020 года в Токио будет один из самых строгих запретов на курение, сообщает The Independent. При этом японцы славятся своей любовью к табакокурению, отмечает автор статьи.



Однако организаторы решили, что под запрет попадут не только обычные, но и электронные сигареты. Их будет запрещено употреблять как внутри помещений, так и на открытых площадках Олимпийских и Паралимпийских игр, а также рядом с ними. И даже учитывая то, что на многих объектах в Японии есть специальные зоны для курения, во время олимпийских соревнований курить там всё равно будет запрещено.



Это ограничение жёстче, чем нормы, принятые на двух последних летних олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро, отмечают японские чиновники. А вызваны эти меры тем, что МОК требовал от Токио озаботиться здоровьем граждан, а также улучшить качество воды и воздуха.



И всё же Токио остаётся «раем для курильщиков», отмечает автор статьи. Ведь, несмотря на ужесточение законодательства в этой сфере, там по-прежнему можно курить в некоторых ресторанах и барах, а по телевидению разрешено рекламировать табак. На пачках не публикуют предупреждения о вреде здоровью, а сами сигареты стоят дёшево, отмечает автор статьи. По данным ВОЗ, курят около трети японских мужчин.



Однако организаторы намерены сделать так, чтобы в наследство от Олимпиады у японцев улучшилось здоровье. При этом японское правительство получает от производства табака огромные налоговые поступления, отмечает The Independent.