Japan Times: впервые за 200 лет японский император отрёкся от престола

После 30 лет правления император Японии Акихито официально отрёкся от престола, передав бразды правления в руки своего сына — наследного принца Нарухито. Как отмечает The Japan Times, это первый случай добровольного отречения от престола японского императора за последние 200 лет.
В последний день своего правления, продлившегося 30 лет, 30 апреля император Японии Акихито отрёкся от престола и «от всей души поблагодарил» свой народ за поддержку. В полночь новым императором станет наследный принц Нарухито, сообщает The Japan Times.
Во время первой за последние 200 лет в Японии церемонии отречения от престола, которую транслировали по телевидению, император заявил: «С момента своего вступления на престол 30 лет назад я исполнял свой долг императора, испытывая глубочайшее доверие и уважение к своему народу, и я считаю, что мне несказанно повезло иметь такую возможность. Я от всей души благодарю людей, которые приняли и поддержали меня как символ государства. Всем сердцем я молюсь за мир и счастье для всех людей в Японии и во всём мире».
На церемонии также присутствовал премьер-министр страны Синдзо Абэ, который напомнил, как император Акихито был со своим народом «в горе и в радости» и дарил ему смелость и надежду в трудные времена, в особенности когда Япония сталкивалась со страшными природными катаклизмами.
Как напоминает издание, последний раз здравствующий японский монарх отрекался от престола ещё в 1817 году. Теперь Акихито получит почётный титул «дайдзё тэнно» — императора, добровольно отрёкшегося от трона в пользу преемника. По данным The Japan Times, процесс отречения был запущен ещё в 2016 году. Тогда император Акихито намекнул, что из-за преклонного возраста ему становится всё труднее исполнять свои обязанности в качестве «символа нации».
Уход Акихито символизирует окончание 30-летней эпохи Хэйсэй, которая началась 8 января 1989 года со вступления императора на трон. С приходом к власти Нарухито в Японии начнётся новая эпоха, получившая название Рэйва. По традиции на торжественной церемонии передачи регалий разрешено присутствовать лишь членам императорской семьи мужского пола. Зато министры смогут присутствовать на мероприятии вне зависимости от пола.
В отличие от предшественников, которые занимали трон посмертно, Акихито обеспечил японцам «радостный переходный период» с празднованиями, сродни новогодним. В среду 1 мая уже новый император Нарухито выступит со своим первым обращением к подданным.
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