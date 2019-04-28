Atlantic: Япония и Россия пытаются втиснуться в диалог Кима и Трампа

После неудачного саммита в Ханое активизировались другие страны, которые входят в шестисторонний формат переговоров по Северной Корее. Так, Синдзо Абэ встретился с Дональдом Трампом, с которым он поддерживает личные отношения, а Владимир Путин побеседовал с Ким Чен Ыном. И хотя Россия, по словам журналиста The Atlantic, играет в этом процессе лишь роль «второй скрипки», её голос слышен всё громче.

«Япония и Россия пытаются втиснуться в диалог между Трампом и Кимом», — пишет журналист The Atlantic. Так, Путин встретился с лидером КНДР во Владивостоке, а Абэ — с президентом США в Вашингтоне, но, как отмечает автор статьи, «никто не может с уверенностью сказать, кто на кого оказывает влияние».

Все эти страны активизировались после того, как саммит Трампа и Кима постиг провал. Ни у России, ни у Японии, по словам журналиста, нет достаточного веса, чтобы в одиночку разрешить северокорейскую проблему. Однако их активность, как отмечают эксперты, может ещё больше усложнить зашедший в тупик дипломатический процесс.

Японский премьер-министр попытался способствовать продвижению интересов своей страны, налаживая личные взаимоотношения с Дональдом Трампом. Так, он пригласил американского президента на коронацию нового императора словами, что для японцев это «в сто раз грандиозней», чем Суперкубок. В своё время Абэ стал первым иностранным лидером, кто встретился с Трампом после его избрания, и написал «красивейшее» письмо, выдвигая кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию. Судя по статистике, именно с Абэ Трамп общается чаще, чем с другими лидерами.

Однако было ли это оправдано — об этом можно спорить. Так, личная дружба не избавила Токио от торговых тарифов Трампа и от его требования пересмотреть двусторонние торговые соглашения, в чём Япония совсем не заинтересована. Кроме того, по Северной Корее Японии приходится постоянно напоминать Трампу о необходимости давления на Пхеньян. Трамп не стал советоваться с Абэ, когда первым из всех американских президентов отправился на переговоры с Кимом. В итоге из всех стран шестистороннего формата, куда входят также Китай, Россия, Южная Корея, США и КНДР, лидер Японии единственный не встречался с главой Северной Кореи.

Теперь Токио и вовсе опасается, что Вашингтон и Пхеньян договорятся об уничтожении ракет большой дальности, убрав тем самым опасность для США, но оставят у КНДР ракеты меньшей дальности, способные донести оружие массового поражения до Японии.

В свою очередь, в России состоялась встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным — как раз, когда Южная Корея в одиночку готовится праздновать годовщину общекорейского саммита. У Кима на этой встрече была задача получить некие экономические блага, о которых он не смог договориться с Трампом, а также показать, что он не в изоляции и не так зависит от Китая, как может показаться. У Кима было приглашение в Россию с прошлого мая, но воспользовался им он только сейчас, после неудачного саммита во Вьетнаме.

Для Путина ставки на этой встрече были меньше: он лишь хотел показать роль России в этом вопросе, тогда как Киму нужен был выход из экономической блокады. По словам экспертов, главная геополитическая игра для Путина разворачивается на Ближнем Востоке. А в дальневосточном направлении Москва в рамках своего стратегического партнёрства с Китаем признала, что всё это — его сфера влияния. Как пишет автор статьи, ссылаясь на российского политолога Артёма Лукина, Россия координирует свои действия по Северной Корее с Китаем, и играет роль «второй скрипки».

Но при этом и первая, и вторая скрипка в последнее время слышны всё громче, отмечает автор. Так, их предложение, чтобы КНДР отказалась от ядерных и военных испытаний в обмен на то, что США и Южная Корея прекратят свои учения, наконец реализовалось. Хотя пока что это единственная конкретика, которой удалось достичь после года переговоров Трампа и Кима.

Кроме того, Россия и Китай передавали Пхеньяну сигналы, чтобы на фоне неудачи во Вьетнаме он не вздумал совершить какую-нибудь глупость и, например, выйти из переговоров. И сейчас, на пресс-конференции Путин говорил о том, что Северной Корее нужны некие гарантии безопасности. По мнению автора статьи, эти заявления показывают, насколько жёсткая позиция США и Японии по санкциям в адрес Северной Кореи расходится с другими странами, которые выступают за их смягчение.

При этом и Россия, и Япония понимают, что Ким не станет в одночасье отказываться от своего ядерного оружия, а значит, нужно работать над его сокращением, а не требовать полного уничтожения. Эксперты призывают действовать по принципу салями — то есть методом постепенных уступок. Но пока ни США, ни Япония на это не согласны, отмечает The Atlantic.