CNN: во Владивостоке Ким Чен Ын и Владимир Путин попробуют «подтолкнуть» ядерное разоружение

На саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке Владимир Путин подчеркнул, что рад наметившейся нормализации в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном в свете переговоров по ядерной программе, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала, несмотря на ограниченные возможности России по снятию санкций с КНДР, лидеры недвусмысленно дали понять, что собираются подтолкнуть процесс ядерного разоружения.

Несмотря на все заявления Кремля о том, что саммит посвящён главным образом ядерному разоружению на Корейском полуострове, в действительности Россия мало что может сделать в этом направлении — в отличие от США. Поэтому Северной Корее и северокорейскому лидеру, как мне кажется, Дональд Трамп нужен больше, чем Владимир Путин.



ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Разумеется, если Ким стремится снять санкции — на что он весьма недвусмысленно указал во время ханойского саммита, — то он, по сути, нуждается в обоих лидерах. Ему нужны США, ему нужна Россия, ему нужен Китай. Ему нужно, чтобы Совет Безопасности ООН снял эти санкции. В одиночку Россия сделать этого не сможет, хотя Москва вместе с Китаем официально заявляла, что приветствует факт движения Северной Кореи в правильном направлении, и они хотели бы ослабить эти санкции. Однако именно на это Вашингтон идти не хочет.



В течение последнего часа на встрече мы слышали заявления президента Путина и Ким Чен Ына. Они, по существу, говорили, что рады возможности обсудить происходящее. Президент Путин спросил, как Россия может помочь решить эту проблему, отметив, что приветствует факт налаживания отношений между двумя Кореями. Кроме того, он рад тому, что США и Корея начали процесс нормализации отношений. Фактически они начали встречу, подчеркнув важность отношений между Северной Кореей и США. Тем не менее они недвусмысленно дали понять, что на этой встрече они попытаются решить, что можно сделать для того, чтобы подтолкнуть этот процесс. Как уже было сказано, никакой совместной декларации или чего-то подобного по итогам встречи не будет.



Это, наверно, говорит об их возможностях. Пола, спасибо. С нами в прямом эфире из Сеула была Пола Хэнкокс.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.