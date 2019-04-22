Nikkei Asian Review: встреча с Путиным нужна Ким Чен Ыну, чтобы противостоять давлению США

Ким Чен Ын использует Владимира Путина в качестве рычага давления на США, сообщает Nikkei Asian Review. В преддверии первой встречи глав России и Северной Кореи издание отмечает, что такое сближение стало возможно после провальных переговоров с Вашингтоном по ликвидации ядерного вооружения.

В то время как переговоры с США по ядерному разоружению зашли в тупик, глава КНДР Ким Чен Ын принял приглашение Владимира Путина провести в конце апреля встречу на высшем уровне, пишет Nikkei Asian Review.

«Участие в делах Северной Кореи — первоочередная задача Кремля, который хочет показать, что Россия является одной из сверхдержав наряду с США и Китаем», — цитирует издание слова источника, близкого к российскому правительству.

Как отмечает японское Nikkei Asian Review, Путин стремится наладить контакт с Кимом с 2017 года, когда Северная Корея проводила ядерные и ракетные испытания. Примеряя на себя роль посредника в переговорах, президент России пытался использовать своё положение для нормализации отношений с США, значительно ухудшившихся на фоне украинского кризиса и других событий. Тем не менее Ким Чен Ын лично встречался с Дональдом Трампом в 2018 году и неоднократно посещал Китай, полностью игнорируя Россию и Японию.

Теперь же, отказавшись выполнять бескомпромиссное требование США о полном ядерном разоружении, Пхеньян обратил внимание на Россию. По мнению близкого к Кремлю источника, которое приводит Nikkei Asian Review, на саммите Путин, скорее всего, поддержит проект поэтапного разоружения и ослабления международных санкций. Для Ким Чен Ына это способ продемонстрировать своё сопротивление американскому давлению, подчеркивается в статье.

Издание отмечает, что Китай, судя по всему, поддерживает встречу двух глав государств, которая пройдёт впервые. Пекин опасается, что помимо торговой войны, тяжело ударившей по китайским технологическим компаниям, дальнейший раскол в отношениях с Вашингтоном может подтолкнуть США к увеличению своего военного присутствия в азиатском регионе. Как предполагает Nikkei Asian Review, президент Китая Си Цзиньпин может считать, что участие России в переговорах принесёт пользу его стране.

И всё же у России не такие тесные экономические связи с Северной Кореей, как у Китая, что ограничивает влияние Москвы на Пхеньян. Более того, после ядерных испытаний Северной Кореи в сентябре 2017 года Россия с неохотой вместе с Китаем и проголосовали в Совбезе ООН за введение дополнительных санкций, что привело к недоверию со стороны КНДР.

Во время дипломатических переговоров, замечает японское издание, Путин любит показывать своё всемогущество. Широко известно, что российский президент часто опаздывает на встречи с лидерами других государств, однако Ким переиграл его, заставив ждать встречи годами. Скоро станет известно, придётся ли на этот раз главе Северной Кореи ждать Путина, однако ясно одно: противостояние этих двух стран с США лишь осложнит переговоры по ликвидации ядерного оружия.