Independent: в Кремле подтвердили, что готовятся к «исторической» встрече Путина с Кимом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам об активной подготовке к первой встрече лидеров России и КНДР, но отказался называть точную дату и место переговоров, пишет The Independent. Издание отмечает, что ранее в СМИ Южной Кореи появилось предположение, что саммит Ким Чен Ына и Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе сразу после окончания экономического форума в Пекине.

В Кремле подтвердили подготовку к «первой, исторической встрече» Владимира Путина с Ким Чен Ыном, пишет The Independent.

Издание отмечает, что ранее в южнокорейских СМИ появилось сообщение, что глава КНДР отправится во Владивосток уже на следующей неделе. 26 и 27 апреля российский президент примет участие в пекинском форуме, после чего может состояться саммит двух лидеров.

На ежедневной встрече с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался называть дату и время встречи. Но он подтвердил, что российские власти активно готовятся к подобному сценарию.

«Мы об этом говорим давно. Как только будет ясность о времени, о месте встречи, мы вас проинформируем», — заявил Песков.

После того как КНДР и США не удалось договориться об ослаблении санкций, Кремль надеется, что Ким будет готов «повернуться в его сторону». Но пока неясно, есть ли у Москвы достаточное влияние, чтобы обеспечить потребности северокорейского лидера, считает издание.

На взгляд бывшего дипломата и эксперта по международным отношениям Владимира Фролова, глава КНДР хочет постепенного ослабления санкций в обмен на ограниченное свёртывание ядерной программы. Этим пользуется российский президент, который рад выступить в качестве «умудрённого опытом государственного деятеля». «Но если значительного прогресса добиться не удастся, то Ким вполне может сменить курс и начать делать плохие вещи», — добавляет аналитик.

Встреча между двумя лидерами «рекламируется» уже долгое время. В сентябре прошлого года ходили слухи, что она состоится в рамках российского экономического форума во Владивостоке. Но эти переговоры так и не воплотились в жизнь — вместо этого Ким остался в Пхеньяне, чтобы отпраздновать День образования народного правительства, напоминает The Independent.