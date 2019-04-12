CNN: Трамп заявил о возможности третьего саммита с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп во время встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином выразил готовность провести третий саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает CNN. При этом Трамп полагает, что, прежде чем снять с Северной Кореи санкции, необходимо добиться полного ядерного разоружения.

Президент США выразил готовность провести третий саммит с северокорейским лидером, однако уточнил, что слово за Ким Чен Ыном. В четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с Дональдом Трампом в Белом доме, пытаясь возобновить приостановленные переговоры по ядерному разоружению. Ранее на этой неделе северокорейцы предупредили, что готовы нанести сокрушительный удар по вражеским силам, вводящим санкции, которые могут повредить стране.



Однако президент США, похоже, к заявлению остался равнодушен. Трамп отметил, что доволен существующими санкциями, так как, цитата, «их уровень является справедливым». Корреспондент CNN Пола Хэнкокс наблюдает за происходящим из Сеула, Южная Корея. Мне кажется, Мун Чжэ Ин показывает, что Южная Корея всё ещё следит за северокорейцами, это остаётся важным вопросом, они обсуждают проблему и могут препятствовать действиям, которые приведут к росту напряжённости, например проведению ядерных или ракетных испытаний.



ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: По данным, которые стали доступны после встречи, лидеры США и Южной Кореи сошлись на том, что, по их мнению, Северная Корея не вернётся к работе над ядерной программой. Президенты считают, что Ким Чен Ын продолжит двигаться в направлении развития экономики, к которому, по его словам, стремится. Кроме того, они согласились, что лучшей стратегией является нисходящий подход, то есть, по сути, переговоры и поиск решений на высшем уровне, а не рабочие встречи.



От местных жителей нам стало известно, что лидер Южной Кореи заявил, что по возвращении в Сеул попытается организовать ещё один саммит с Ким Чен Ыном. Он намерен пообщаться с ним, чтобы подготовить почву для третьей встречи КНДР и США. Однако Трамп признал, что следующий шаг за Ким Чен Ыном. Именно ему решать, в каком направлении сейчас двигаться.



Тем не менее есть признаки того, что Трамп и Мун Чжэ Ин согласны далеко не во всём. В Южной Корее хотят продолжать двигаться в заданном направлении, считая, что небольшая сделка всё равно станет успехом. При этом Трамп вновь отметил, что стремится к масштабной сделке и полному ядерному разоружению, за которым последуют другие меры, например, снятие санкций. Хотя он всё же оставляет простор для манёвра. Джон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 апреля 2019 года.