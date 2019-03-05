Hill: в Кремле подтвердили — визит Ким Чен Ына в Россию действительно запланирован, но когда он состоится, неизвестно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что поездка лидера Северной Кореи в Россию действительно запланирована, сообщает The Hill. При этом он отметил, что стороны пока не договорились о точной дате и месте проведения встречи между главами двух государств.
Москва подтвердила наличие планов по визиту северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию для проведения в этой стране встречи, пишет The Hill. Но детали этой поездки пока неизвестны.
«Пока ясности не появилось. Идут постоянные контакты по дипломатическим каналам. Такой визит действительно на повестке дня, имеется необходимое приглашение. Мы надеемся, что в обозримой перспективе по дипломатическим каналам точная дата и место будут согласованы», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин уже говорил о том, что Ким Чен Ын был приглашён в Россию, однако он так и не сообщил никаких подробностей относительно того, что планируют обсуждать лидеры двух государств, указывает издание со ссылкой на одно из российских информационных агентств.
На прошлой неделе, как напоминает The Hill, во вьетнамском Ханое состоялся второй саммит с участием северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа. Тогда переговоры закончились раньше запланированного, поскольку стороны не смогли достичь договорённостей по ослаблению санкций и денуклеаризации Корейского полуострова.
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