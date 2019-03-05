Hill Оригинал

Hill: в Кремле подтвердили — визит Ким Чен Ына в Россию действительно запланирован, но когда он состоится, неизвестно

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что поездка лидера Северной Кореи в Россию действительно запланирована, сообщает The Hill. При этом он отметил, что стороны пока не договорились о точной дате и месте проведения встречи между главами двух государств.
Hill: в Кремле подтвердили — визит Ким Чен Ына в Россию действительно запланирован, но когда он состоится, неизвестно
Reuters
Москва подтвердила наличие планов по визиту северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию для проведения в этой стране встречи, пишет The Hill. Но детали этой поездки пока неизвестны.
 
«Пока ясности не появилось. Идут постоянные контакты по дипломатическим каналам. Такой визит действительно на повестке дня, имеется необходимое приглашение. Мы надеемся, что в обозримой перспективе по дипломатическим каналам точная дата и место будут согласованы», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
Ранее российский лидер Владимир Путин уже говорил о том, что Ким Чен Ын был приглашён в Россию, однако он так и не сообщил никаких подробностей относительно того, что планируют обсуждать лидеры двух государств, указывает издание со ссылкой на одно из российских информационных агентств.
 
На прошлой неделе, как напоминает The Hill, во вьетнамском Ханое состоялся второй саммит с участием северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа. Тогда переговоры закончились раньше запланированного, поскольку стороны не смогли достичь договорённостей по ослаблению санкций и денуклеаризации Корейского полуострова.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
Владимир Путин Дональд Трамп Ким Чен Ын Россия Северная Корея США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров