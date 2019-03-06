Independent: Пхеньян заподозрили в восстановлении ракетного полигона, который он обещал демонтировать
Спустя лишь несколько дней после того, как Дональд Трамп ни с чем вернулся из Ханоя, где проходила его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, спецслужбы Южной Кореи сообщили о том, что КНДР производит строительные работы на ракетном полигоне «Тончхан-Ри», пишет The Independent.
Кроме того, два американских исследовательских центра опубликовали снимки со спутника, на основании которых предполагается, что восстановительные работы проходили между 16 февраля и 2 марта. Издание напоминает, что Ким Чен Ын обещал Дональду Трампу начать демонтаж полигона «Тончхан-Ри» в ходе их первой встречи в Сингапуре в июне прошлого года. По словам самого президента США, это условие не было частью изначальных договорённостей.
Ссылки по теме
-
WSJ: неудача в Ханое подтолкнёт Трампа к заключению торговой сделки с Китаем
-
CNN: Россия «смакует» провал вьетнамского саммита — она намерена разоружить Пхеньян сама
-
Le Monde: на встрече с Кимом Трампу помешала излишняя самоуверенность
-
Sky News: саммит во Вьетнаме успехом не увенчался, но Трамп не расстроился