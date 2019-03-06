Independent: Пхеньян заподозрили в восстановлении ракетного полигона, который он обещал демонтировать

Северная Корея восстанавливает свой ракетный полигон «Тончхан-Ри», несмотря на то что Ким Чен Ын обещал Дональду Трампу его демонтировать, сообщает The Independent, ссылаясь на данные южнокорейских спецслужб, а также анализ спутниковых фото, проведённый американскими исследовательскими центрами. Эта информация появилась сразу после безрезультатного саммита США — КНДР в Ханое.

Спустя лишь несколько дней после того, как Дональд Трамп ни с чем вернулся из Ханоя, где проходила его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, спецслужбы Южной Кореи сообщили о том, что КНДР производит строительные работы на ракетном полигоне «Тончхан-Ри», пишет The Independent.

Кроме того, два американских исследовательских центра опубликовали снимки со спутника, на основании которых предполагается, что восстановительные работы проходили между 16 февраля и 2 марта. Издание напоминает, что Ким Чен Ын обещал Дональду Трампу начать демонтаж полигона «Тончхан-Ри» в ходе их первой встречи в Сингапуре в июне прошлого года. По словам самого президента США, это условие не было частью изначальных договорённостей.

Как отмечает исследовательский центр 38 North, КНДР начала снос пусковой установки и стенда для испытания двигателей после прошлогодних переговоров с США, однако с августа 2018 года прогресса демонтажа не наблюдалось. Теперь же, согласно спутниковым изображениям, начались восстановительные работы.

The Independent сообщает, что Пхеньян, раннее изъявлявший желание двигаться в сторону денуклеаризации, пока никак не отреагировал на происходящее. На прошлой неделе, в ходе своей первой встречи с западными СМИ, Ким Чен Ын заверил, что готов к отказу от ядерного оружия.

Кто-то может сказать, что предположения по поводу восстановительных работ на северокорейском ракетодроме появились в неподходящее время, учитывая, что они совпали со словами советника Трампа Джона Болтона, пригрозившего «расширить» санкции, в случае если КНДР не будет делать шаги в сторону денуклеаризации.

По мнению издания, американо-корейский саммит в Ханое вылился во взаимные обвинения сторон. По словам Трампа, Ким Чен Ын требовал снятия всех американских санкций, на что США пойти не могли. В то же время северокорейская сторона утверждает, что требовала отмены лишь части штрафных мер.