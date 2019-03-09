CNN: Пхеньян готовится к пуску новой ракеты — диалог между Трампом и Кимом вновь под угрозой

Всего лишь спустя неделю после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына спутниковые снимки показали, что Северная Корея вновь готовится к запуску новой ракеты, передаёт CNN. Как отмечает канал, исходя из снимков, невозможно сказать идёт ли речь об испытании ядерной ракеты или запуске спутника, однако США в любом случае будут трактовать это как «предательство», что может привести к прекращению попыток наладить диалог между двумя державами.

Из Северной Кореи приходят потенциально тревожные известия. Спустя всего лишь около недели после провала саммита Кима и Трампа на спутниковых снимках, судя по всему, видно, что Пхеньян находится на финальной стадии подготовки к новому пуску. Пока что неясно, идёт ли речь о запуске военного характера или запуске спутника на орбиту. В любом случае это проблема: после встречи президента Трампа и Ким Чен Ына любой пуск США будут трактовать как предательство. К тому же Северная Корея меняет свою риторику по отношению к саммиту в Ханое. О деталях нам расскажет Уилл Рипли.



УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: Всё указывает на то, что Северная Корея готовится запустить что-то в самом ближайшем будущем. Так считают два аналитика Джеффри Льюис и Мелисса Хенхэм, с которыми пообщался CNN. Они изучили новые снимки с коммерческих спутников, на которых, судя по всему, видно, что Северная Корея собрала либо космическую, либо боевую ракету — наверняка сказать невозможно. Там могут быть грузовые вагоны, которые направляются к пусковой станции — возможно к станции запуска спутников Сохэ, которая, как сообщается, теперь полностью готова к эксплуатации.



Всего спустя день после того, как государственное телевидение Северной Кореи показало часовой документальный фильм, в котором восхвалялся так называемый триумфальный и успешный саммит Ким Чен Ына в Ханое, который оказался богат на ковровые дорожки, кортежи, рукопожатия и улыбки, государственные СМИ Северной Кореи изменили тон, впервые признав, что никакого соглашения достигнуто не было, а также обвинив США в этой неудаче. В репортаже говорилось, цитата: «Аудитория как отечественная, так и зарубежная чувствует разочарование, виня США за саммит, который окончился без заключения соглашения».



МАЙКЛ ФУКС, бывший заместитель помощника госсекретаря США: Они определённо пытаются представить это так, будто они были готовы к сделке, что у них для президента Трампа было невероятное предложение, и что это именно президент Трамп решил не идти, по их мнению, на хорошее соглашение.



Изначально во время саммита обе стороны сделали хорошую мину, а Ким сообщил журналистам, что он готов обсуждать ядерное разоружение.



КИМ ЧЕН ЫН, председатель КНДР: Я бы здесь сейчас не сидел, если бы я не был на это готов.



Однако всё полетело в тартарары после того, как, по данным источников CNN, США отказались снимать все санкции в обмен на предложение Кима закрыть только свою главную фабрику по производству ядерного топлива, и президент Трамп прервал переговоры.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Иногда приходится уйти, и это был как раз один из тех случаев.



Северная Корея утверждает, что она настаивала только на частичном снятии санкций. Запланированная церемония подписания была отменена, как и обед. Ким же, по данным одного источника CNN, остался «в недоумении». Сегодня президент Трамп выразил надежду, что отношения, которые он однажды охарактеризовал как «влюблённость», теперь не потерпят полное фиаско.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я буду неприятно удивлён, если он сделает что-то вопреки нашим ожиданиям. Но посмотрим, что будет дальше.



Аналитики считают, что происходящее вряд ли можно назвать положительным развитием событий. Спутниковые снимки этого северокорейского комплекса для испытания ракет свидетельствуют о новой активности. В прошлом году, когда в отношениях с США наметилась оттепель, Ким занимался его демонтажем. Однако к субботе стены там были восстановлены, а к среде это произошло и с крышей. Один чиновник Госдепа отметил, что США пока не пришли к выводу, готов ли комплекс к эксплуатации, однако внимательно за ним наблюдают и попросят у Пхеньяна объяснений. По мнению аналитиков, большой вопрос в том, можно ли говорить о разрыве в отношениях, или же лидеры попробуют исправить ситуацию и вновь попробуют добиться сделки.



МАЙКЛ ФУКС: «Что будет дальше» — это было про саммит в Ханое. Теперь же вопрос в том, была ли эта встреча первой главой в дипломатии между двумя странами, или же это был её конец, или же что похуже.



УИЛЛ РИПЛИ: Трудно понять, не устраивает ли Северная Корея таким образом шоу для разведывательных спутников с тем, чтобы привлечь внимание США, или же она действительно вот-вот что-то запустит. Мы знаем, что Ким Чен Ын может нажать на кнопку в любой момент. Вопрос лишь в том, пойдёт ли он на это и каким образом на это ответит президент США Дональд Трамп.



Уилл Рипли, CNN, Пекин.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 09 марта 2019 года.