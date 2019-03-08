Bild: оказывается, 8 Марта празднуют не только в Берлине, но ещё и в России и КНДР

С этого года в Берлине решили сделать 8 Марта официальным государственным праздником — причём столица Германии оказалась в «лучшей» компании, иронизирует немецкий таблоид Bild. Оказалось, что вместе с Берлином Международный женский день официально празднуют в таких странах, как Северная Корея и Россия.

Берлин стал первой федеральной землёй Германии, объявившей 8 Марта официальным праздником: с текущего года берлинцы больше не работают в этот день, пишет немецкий таблоид Bild.

Как выяснили журналисты издания, по части празднования Международного женского дня столица Германии оказалась в «лучшей» компании: 8 Марта также является официальным праздником в России, на Кубе и в Северной Корее.

Особенное значение этому дню придают в бывших (и нынешних) коммунистических и социалистических государствах, отмечает немецкий таблоид. В Китае праздник не относится к числу государственных, однако женщины 8 марта освобождаются от работы с середины дня.

В Международный женский день празднуются равноправие женщин, их свободы и эмансипация, однако у него также есть давняя история, по поводу происхождения которой имеется много теорий, рассказывает Bild. Наиболее широко распространена та из них, которая восходит к личности Клары Цеткин.

Более сотни лет назад, 19 марта 1911 года, немецкая социалистка создала символ борьбы женщин за равные права и возможности. Им стал Женский день. В 1918 году в Германии было введено избирательное право для женщин. Впоследствии праздник отмечался в различные даты, а в период действия нацистского режима, с 1933-го по 1945 год, Женский день был запрещён как социалистический праздник.

В 1977 году ООН закрепило за Женским днём международный статус и постановило отмечать этот праздник 8 марта. Почему не 19 марта? Ответа на этот вопрос по-прежнему нет, но, вероятно, была избрана дата восстания жительниц бедных районов Петрограда, ныне Санкт-Петербурга. В тот день работницы и крестьянки положили начало российской Февральской революции. По Юлианскому календарю это было 23 февраля, которое сейчас приходится на 8 марта, поясняет издание.

Организации по всему миру по сей день требуют полного социального, экономического, культурного и политического равенства для женщин. В Германии тоже преодолены ещё не все барьеры: женщины чувствуют себя ущемлёнными в профессиональном плане и зарабатывают на ведущих позициях меньше, чем мужчины. Нищета в старости также грозит, в первую очередь, женщинам, заботившимся о воспитании детей, подчёркивает немецкий таблоид Bild.