N-TV: из-за трагедии в Магнитогорске Россия отпраздновала Новый год тише, чем обычно

По всему миру прошли празднования Нового года. В Германии торжества на этот раз обошлись без серьёзных инцидентов, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Впечатляющие фейерверки можно было также увидеть в Сиднее, Лондоне и ОАЭ. Между тем, в России Новый год отметили тише, чем обычно: настроение было омрачено трагедией со взрывом газа в Магнитогорске.

Наступление Нового года до глубокой ночи отмечали в разных странах по всему миру, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В Германии по всей стране гремели фейерверки. В Берлине люди начали собираться на праздник ещё с полудня. Сотни тысяч жителей и гостей города вышли отметить праздник перед Бранденбургскими воротами, и с полуночи небо окрасилось огнями салютов. Празднование Нового года в Берлине считается самым крупным в Германии, причём, по заверениям официального представителя полиции, в этом году всё прошло относительно мирно.

С размахом, но без серьёзных происшествий, встретили Новый год в Дюссельдорфе и Кёльне, а также в Мюнхене. Напротив, в Ганновере действовал запрет на запуск фейерверков. Как сообщает местная полиция, жители, собиравшиеся устроить салют в центре города, добровольно согласились опустить свыше трёхсот ракетниц и петард в бочки с водой.

В других странах Новый год начался многими часами раньше, отмечает N-TV. Первыми его отметили жители некоторых островов в Тихом океане, следом за ними к празднованию присоединилось население Новой Зеландии и Австралии. В Сиднее Новый год наступил в 14 часов по времени Германии. Там было организовано яркое представление, на которое ушло 8,5 тонн фейерверков.

Посмотреть салют можно было и в Лондоне. Отметить праздник под удары Биг-Бена в британской столице вышли сотни тысяч людей. По данным организаторов, в эту ночь взлетели на воздух 8 тонн фейерверков — больше всего в Европе. В преддверии брексита мэр Лондона посвятил это зрелище всем гражданам ЕС, проживающим в британской столице. В Греции Новый год тоже встретили фейерверком — над Акрополем в Афинах.

В Риме ракетницы были официально запрещены, однако треск и грохот в центре раздавался на каждом углу, рассказывает немецкий телеканал. Тише и спокойнее всё проходило в Ватикане. Папа Франциск напомнил о тех людях, которые жили и продолжают жить в рабских или ущемляющих человеческое достоинство условиях.

Россия отметила Новый год тише, чем обычно, сообщает N-TV. По традиции, Москва вошла в новый год под бой курантов на Спасской башне Кремля, а на Красной площади и в празднично украшенном центре города всё было подготовлено к весёлому празднику. Однако настроение было омрачено взрывом газа накануне Нового года в городе Магнитогорск — эта трагедия унесла десятки жизней, напоминает издание.

ОАЭ попытались войти в новый год с мировым рекордом по самому протяжённому в пространстве фейерверку и побить свой же прежний рекорд в 11,83 км. Салют длился 12 минут, сообщается в статье.

Одними из последних Новый год встретили жители группы островов, принадлежащих США и Самоа, отмечает немецкий телеканал.