ERR: эстонцы больше любят натуральные ёлки, а русские — искусственные

14:24 Синоптики предупредили о морозах до -40 °C в Кузбассе в январе Синоптики предупредили о сильных морозах в Кузбассе в январе, сообщает портал ВашГород.ру.

14:24 Около 70 приходов УПЦ перешли в ПЦУ Около 70 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешли в новую церковь Украины, заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

14:23 В Калининградской области завели дело по факту травмирования ребёнка на батуте В Калининградской области завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка на батуте, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

14:22 В Подмосковье выявили почти 12 тысяч нарушений на объектах капстроительства в 2018 году Инспекторы Главного управления Госстройнадзора Московской области выявили почти 12 тыс. нарушений на объектах капстроительства в 2018 году, сообщает телеканал «360».

14:21 Россия предложила Венесуэле план по оздоровлению экономики Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны. Об этом заявил заместитель главы Минфина России Сергей Сторчак.

14:21 В ОНФ рассказали о мерах по предотвращению взрывов бытового газа Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа.

14:20 Норицын рассказал, за счёт чего российские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказал мнение о победе своих подопечных в эстафетной гонке 4 × 6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

14:19 В ХМАО завели дело по факту осквернения статуи буддистской богини В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту осквернения статуи буддистской богини, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

14:14 Эксперт прокомментировала данные о тратах иностранных туристов в России Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь прокомментировала данные о тратах иностранных туристов в России, сообщает «ПолитЭксперт».

14:12 В Общественной палате рассказали о предложении создать газовый патруль Первый заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты России, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов в беседе с НСН рассказал о предложении создать газовый патруль.

14:12 Хованцев: Логинов старается не обращать внимания на выпады в свой адрес Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение о критике в адрес Александра Логинова, усилившееся после его победы в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, прошедшем в немецком Оберхофе.

14:11 Эксперт прокомментировал заявление Трампа о России и росте нефтедобычи в США Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».

14:10 Эксперт прокомментировал возможность появления в России автомобильных номеров зелёного цвета Автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление советника соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Романа Малкина о том, что в России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета.

14:09 В Петербурге оценили предложения по обеспечению газовой безопасности в жилых домах Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок оценил предложения по обеспечению газовой безопасности в жилых домах, сообщает Nation News.

14:08 IBU сообщил время старта мужского спринта на этапе КМ в Рупольдинге Международный союз биатлонистов (IBU) определился с временем старта перенесённой мужской спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

14:08 Подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры задержан В Национальной полиции Украины сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры, которому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

14:05 В Крыму прошли учения с участием расчётов ЗРПК «Панцирь-С» В Крыму прошли учения с участием расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Южного военного округа, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

13:55 Предприниматели предложили обложить налогом выезд из России Предприниматели в России предложили ввести налог на выезд из страны. По их мнению, он должен составить 500 рублей и взиматься как с иностранцев, так и с российских граждан.

13:54 Эксперт прокомментировал биологический эксперимент китайского зонда на Луне Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, доктор технических наук, профессор кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ имени Баумана Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал биологический эксперимент китайского зонда «Чанъэ-4» на Луне.

13:52 Эксперт прокомментировал заявление вице-адмирала США о профессионализме российских военных Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-адмирала США Лизы Франкетти о том, что российские военные ведут себя профессионально, когда встречаются с американскими военнослужащими в международных водах и в воздушном пространстве Европы.

13:50 Задержанные украинские моряки отказались давать показания Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказываются давать показания в суде, сообщает РИА Новости.

13:46 В ВФЛА рассказали, сколько спортсменов уже подали заявки на нейтральный статус на 2019 год Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, сколько спортсменов уже подали заявки для участия в международных турнирах под нейтральным флагом.

13:42 Вышинский начал ознакомление с материалами дела Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил РИА Новости, что его подзащитный начал знакомиться с материалами заведённого против него дела. Объём к прочтению составляет более 80 томов.

13:41 В IBU заверили, что этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге не будет отменён Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар прокомментировал перенос мужской спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

13:40 Новая партия старых указателей московского метро поступит в продажу в январе Новая партия старых указателей со станций Московского метрополитена поступит в продажу в ближайшие дни января, сообщает m24.

13:40 Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о переданных Украине кораблях Капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, назвавшего «черметом» военные корабли, которые Киеву передали западные партнёры.

13:36 В Подмосковье нашли древний некрополь В городском округе Истра археологи обнаружили древний некрополь, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

13:34 Госдума приняла закон об упрощении получения компенсации за капремонт Государственная дума приняла в третьем чтении закон, упрощающий для граждан получение компенсации за капитальный ремонт.

13:33 У экс-главы Серпуховского района нашли имущество на 10 млрд рублей Генпрокуратура России направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна общей стоимостью 10 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

13:31 Джокович победил Крюгера и вышел во второй круг Australian Open Серб Новак Джокович одержал победу над американцем Митчеллом Крюгером в матче первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

13:29 СМИ: Долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% по итогам третьего квартала Долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% по итогам третьего квартала и составили рекордные 39,61 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ).

13:25 В Екатеринбурге начались повторные проверки газифицированных квартир В Екатеринбурге начались повторные проверки оборудования в газифицированных квартирах, сообщает URA.RU.

13:23 В Генпрокуратуре отметили снижение числа преступлений террористической направленности Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о преступлениях террористической направленности в 2018 году.

13:20 Просьбу передать в военный суд ходатайства об аресте украинских моряков отклонили Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу адвокатов задержанных за незаконное пересечение границы украинских моряков о передаче ходатайств ФСБ о продлении ареста в Московский гарнизонный военный суд (МГВС).

13:16 Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.

13:13 IBU подтвердил перенос мужского спринта на этапе КМ в Рупольдинге Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил перенос мужской спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

13:07 В МИД КНР призвали США уважать право на участие в «Северном потоке-2» Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя письма посла США Ричарда Гренелла компаниям ФРГ, призвала все страны уважать право организаций участвовать в «Северном потоке — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

13:05 Кудерметова не смогла выйти во второй круг Australian Open, проиграв Кенин Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от американки Софьи Кенин в матче первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

13:02 Аэропорт Симферополь побил рекорд по суточному пассажиропотоку Международный аэропорт Симферополь побил рекорд по суточному пассажиропотоку, обслужив более 10 тыс. человек. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу.

12:58 Прокуратура проверит выделение некачественного жилья сироте из Дагестана Прокуратура Дагестана в рамках совместного проекта RT с Генпрокуратурой выяснит, почему 33-летней сироте Мадине Омаровой выделили некачественное жильё. Об этом сообщил официальный представитель ГП Александр Куренной.

12:57 СМИ: Автобус с волейболистами «Зенита» попал в ДТП в Турции Автобус с игроками казанского волейбольного клуба «Зенит» попал в ДТП в столице Турции — Анкаре.

12:53 Губернатор Нижегородской области прокомментировал рейтинг городов по качеству жизни Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал RT результаты рейтинга, согласно которым Нижний Новгород признан наиболее комфортным для жизни российским городом.

12:52 Власти рассказали о ситуации с найденными в квартире в Москве детьми Всех детей, которые были найдены в квартире на юго-востоке Москвы в неудовлетворительном состоянии, временно отправят в один из городских приютов.

12:49 Владимир Кличко опроверг слухи о своём возможном возвращении в бокс Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко не намерен возвращаться в профессиональный бокс ради поединка с британцем Диллианом Уайтом.

12:47 В Раде назвали «черметом» переданные Украине корабли Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает «черметом» военные корабли, переданные украинской стороне западными партнёрами.

12:38 В Нижегородской области оценили рейтинг городов по качеству жизни Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти Нижегородской области и местного самоуправления Александр Тимофеев прокомментировал RT результаты рейтинга, согласно которым Нижний Новгород признан наиболее комфортным для жизни российским городом.

12:36 Сотрудники восьми аэропортов Германии объявили забастовку Сотрудники сферы обеспечения безопасности восьми аэропортов Германии участвуют в забастовке профсоюза Verdi. Сотни рейсов задержаны, акция может затронуть около 220 000 пассажиров, сообщает Deutsche Welle.

12:35 Колобков рассказал о задаче сборной России на ОИ-2020 Министр спорта России Павел Колобков рассказал, какая задача поставлена перед сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в японском Токио.

12:32 Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России Бедность в России продолжает снижаться. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.