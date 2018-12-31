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ERR: эстонцы больше любят натуральные ёлки, а русские — искусственные
Как показал недавний опрос общественного мнения, среди жителей Эстонии существуют заметные различия в вопросе о том, какой ёлкой украсить дом на Новый год. Более половины эстонцев традиционно предпочитают натуральную ель искусственной, в то время как среди русскоязычных жителей Эстонии наблюдается обратная тенденция, сообщает ERR.
ERR: эстонцы больше любят натуральные ёлки, а русские — искусственные
Pixabay

Среди жителей Эстонии обнаружились чёткие различия по национальному признаку в предпочтениях о том, какой ёлкой украсить свой дом перед Рождеством и Новым годом — натуральной или искусственной. Такие данные приводятся в опубликованном в субботу опросе общественного мнения на рождественские темы, проведённом социологической фирмой Kantar Emor.

Ёлки на Рождество и Новый год устанавливают у себя дома почти 78% жителей Эстонии. Однако среди эстонцев 59% приносят домой натуральную ёлку, и лишь 27% — искусственную.
 
Среди русскоязычных жителей наблюдается обратная ситуация: 44% предпочитают искусственную ёлку, и лишь 20% — натуральную.
 
Дата публикации 22 декабря 2018 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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ERR Эстония Европа
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