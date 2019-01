«Нацисты так и не прилетели с Луны» — Le Monde рассказала о несбывшихся прогнозах на 2018 год

«Очень трудно сделать точный прогноз, особенно о будущем», — цитирует Le Monde знаменитого физика Нильса Бора, отмечая, что вспомнить о несбывшихся предсказаниях прошлых лет — «удовольствие, против которого трудно устоять». Редакция газеты выбрала 10 крупных мировых событий, которые должны были произойти в 2018 году, но не произошли.

1. В 2018 году информатика должна была вступить в «новую эру» с запуском первого в мире экзафлопсного суперкомпьютера, способного выполнять «миллиард миллиардов операций в секунду». Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 8 лет назад поставило цель создать такой компьютер к 2018 году, однако до сих пор не справилась с этой задачей. Как отмечает издание, первый в мире компьютер подобного рода может быть создан в Китае — его запуск официально назначен на 2020 год.

Tianhe 3, the world's first exascale #supercomputer, is expected to be completed by 2020. pic.twitter.com/mBFNBKotuz