«Нацисты так и не прилетели с Луны» — Le Monde рассказала о несбывшихся прогнозах на 2018 год

Редакция Le Monde выбрала 10 крупных мировых событий, которые должны были произойти в 2018 году, но так и не произошли. Среди них: создание «суперкопьютера», бум смартфонов с 3D-экраном, туристические полёты на Марс и даже нападение нацистов, укрывшихся после войны на Луне.

«Очень трудно сделать точный прогноз, особенно о будущем», — цитирует Le Monde знаменитого физика Нильса Бора, отмечая, что вспомнить о несбывшихся предсказаниях прошлых лет — «удовольствие, против которого трудно устоять». Редакция газеты выбрала 10 крупных мировых событий, которые должны были произойти в 2018 году, но не произошли.

1. В 2018 году информатика должна была вступить в «новую эру» с запуском первого в мире экзафлопсного суперкомпьютера, способного выполнять «миллиард миллиардов операций в секунду». Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 8 лет назад поставило цель создать такой компьютер к 2018 году, однако до сих пор не справилась с этой задачей. Как отмечает издание, первый в мире компьютер подобного рода может быть создан в Китае — его запуск официально назначен на 2020 год.

Tianhe 3, the world's first exascale #supercomputer, is expected to be completed by 2020. pic.twitter.com/mBFNBKotuz — China Daily (@ChinaDaily) 20 апреля 2018 г.

2. Не открылся в 2018 году и новый реактор АЭС Фламанвиль на берегу пролива Ла-Манш. Его стоительство с самого начала было сопряжено со множеством осложнений и задержек. Запуск реактора, работа над которым началась в 2007 году, теперь намечен на конец 2019 года.

3. Не завершилось строительство Чрезвычайно большого телескопа в пустыне Атакама в Чили, а значит, не состоялась обещанная Европейской южной обсерваторией «революция в нашем представлении о вселенной, более масштабная, чем произведённая Галилеем 400 лет назад», замечает издание. Как напоминает газета, ранее сообщалось, что гигантский 42-метровый телескоп, оснащённый 39 метровым зеркалом, начнёт работу уже в 2018 году.

4. Смартфоны с 3D-экраном не произвели очередную революцию в сфере мобильных устройств. Аналитическая компания DisplaySearch предсказывала бум устройств, оснащённых этой функцией, в 2018 году. По подсчётам компании, в 2018 году в мире должно было появиться 71 млн смартфонов с 3D-экраном, однако в реальности до этого «ещё очень далеко».

5. Не была запущена европейская программа «Экзомарс—2018», направленная на поиск следов органических веществ на Марсе, поскольку NASA отказалось от поддержки проекта по финансовым соображениям. В итоге европейцам удалось спасти программу, заручившись поддержкой России, однако запуск был перенесён на 2 года.

6. Не состоялся в 2018 году и первый полёт космических туристов на Марс, обещанный 5 лет назад американским миллиардером Деннисом Тито, который сам был первым в мире космическим путешественником-любителем, посетившим МКС. «Заоблачная» стоимость предприятия оставила Тито в конечном итоге отказаться от этой идеи: убедить NASA инвестировать в проект $700 млн бизнесмену так и не удалось. Осуществить мечту Тито взялся другой миллиардер — Илон Маск, объявивший, что станет первым, кто отправит людей на Марс, и анонсировавший строительство базы на Красной планете к 2028 году.

7. Международный экспериментальный термоядерный реактор также не был запущен в 2018 году, как было обещано изначально. Как замечает газета, этот крайне амбиционный проект не сможет «в ближайшем будущем предложить чудесный ответ на очевидный энергетический кризис, с которым столкнулось человечество», поскольку первый ядерный синтез в нём состоится не ранее 2035 года, а продавать вырабатываемое реактором электричество станет возможно только к 2060 году, при этом общая стоимость строительства реактора оценивается примерно в €20 млрд.

8. Не было закончено строительство автоматизированной линии парижского метро Le Grand Paris Express, которая должна была соединить центр города с пригородами французской столицы. Из-за множества технических и политических трудностей её введение в эксплуатацию теперь намечено на 2025 год.

9. Новые небоскрёбы, отвечавшие современным стандартам экологии и энергопотребления, открытие которых должно было состояться в уходящем году, не появятся в Париже ранее 2020 года.

10. Кроме того, нацисты, укрывшиеся после окончания Второй мировой войны на тёмной стороне Луны, не вернулись на Землю в поисках возмездия в 2018 году, как было предсказано в «культовом» фильме «Железное небо», отмечает газета.