Le Figaro: травма для психики или волшебная сказка — эксперты не сошлись во мнении о пользе Деда Мороза для детей

Вопрос о том, стоит ли позволять детям верить в Деда Мороза, вызывает в современном обществе яростные споры, пишет Le Figaro. Некоторые эксперты утверждают, что лгать детям о существовании Деда Мороза — значит обманывать их доверие и наносить им психологическую травму после того, как правда откроется. Другие же уверяют, что игра воображения необходима ребёнку для развития и не нанесёт ему вреда.

Вопрос о том, стоит ли позволять детям верить в Деда Мороза вызывает в современном обществе яростные споры, пишет Le Figaro. Эксперты не могут прийти к единому мнению о «соотношении преимуществ и рисков» для детской психики в рассказах о «толстом старичке в красной шубе».

Как утверждают специалисты по психологии Эксетерского университета в Великобритании и Университета Новой Англии в Австралии Кристофер Бойл и Кэти Маккей в недавно опубликованном ээсе, «лгать детям о существовании Деда Мороза — значит обманывать их доверие». По их словам, узнав в будущем о своём многолетнем заблуждении, дети начнут задумываться о правдивости других своих знаний о мире.

Кроме того, рассказы о Деде Морозе ставят детей перед риском «слишком жестокого разочарования», считают авторы исследования. Узнав правду, ребёнок может быть «раздавлен» шокирующей новостью, которая произведёт так называемый «эффект Кеннеди» и нанесёт травму его психике.

Вера в Деда Мороза также может заставить ребёнка поверить, что «магия реальна и необходимо», считают авторы эссе. «Неужели мир так плох, что нужно в течение десяти лет лгать детям?» — задаются вопросом психологи. Плюс к этому, в религиозных семьях может возникнуть замешательство по поводу того, как примирить правду и веру.

Ещё один беспокоящий экспертов момент — тот факт, что Дед Мороз лишает подарков непослушных детей. Во-первых, быть послушным постоянно невозможно. Во-вторых, это условие вынуждает родителей быть необязательными или излишне жестокими. «Вы действительно представляете, что ничего не положите под ёлку под предлогом того, что ваш ребёнок не был ангелом в течение всего декабря?» — замечает на этот счёт Le Figaro.

Однако существуют и «свидетельства в защиту» Деда Мороза, отмечает издание. Сочинение «Польза волшебства» австрийского психолога Беттельгейма, написанное 40 лет назад, до сих пор не утратило своей актуальности. Сказки наполняют воображение людей в течение многих веков, и многие родители рассказывают их детям каждый день перед сном.

Игра воображения — неотъемлемая часть нормального развития ребёнка, напоминает газета. Дети наряжаются, придумывают истории, строят замки из картона, прекрасно зная, что все это «понарошку». «Дети используют воображение не для того, чтобы сбежать от мира, а наоборот, чтобы лучше понять его», — объясняет автор статьи.

Более того, согласно результатам исследования, опубликованным в 1994 году в журнале Child Psychiatry and Human development, правда о Деде Морозе не вызывает у большинства подросших детей негативных эмоций. Как показало исследование с участием 52 детей, наибольшую грусть в результате испытывали родители. Для многих детей, разочарование сполна компенсировалось удовольствием от «принадлежности к посвященным, взрослым, тем, кто знает правду».

Вывод Le Figaro: верить в Деда Мороза ребёнку необязательно, но и не опасно.