WSJ: готовясь к ухудшению отношений с Пекином, Пхеньян пытается сблизиться с Москвой

Северокорейские власти возлагают большие надежды на первую встречу Ким Чен Ына с Владимиром Путиным. Они рассчитывают, что «старый друг» Россия поможет ослабить санкции ООН против КНДР и снизить зависимость их страны от Китая, пишет The Wall Street Jounal.

Не добившись особого успеха на переговорах по ядерному разоружению с Вашингтоном, Пхеньян решил обратиться к своему «старому другу» — Москве. Таким образом лидер КНДР стремится получить ослабление санкций и экономической изоляции, пишет The Wall Street Journal.

Ранее пресс-секретаря Кремля подтвердил, что стороны готовятся к первой встрече Ким Чен Ына с Владимиром Путиным. При этом он уточнил, что дата и место проведения саммита всё ещё обсуждается. Но, если верить данным южнокорейских спецслужб, переговоры вероятнее всего пройдут в российской столице, отмечает издание.

По его словам, этот саммит позволит Киму попросить помощи у одного из постоянных членов Совбеза ООН, который контролирует выполнение санкций против Северной Кореи. Глава КНДР получит возможность заручиться поддержкой Путина, чтобы ослабить эти ограничения и создать запасной план на случай, если Пхеньян подорвёт связи со своим давним партнёром - Китаем.

В последние годы общение между странами было непростым. Отчасти потому, что Ким «избавился» от прокитайских фигур в своём окружении, считает профессор политологии в Массачусетском технологическом институте (MIT) Випин Наранг. На его взгляд, для северокорейского лидера было бы вполне логичным делать ставку и на Россию на случай, если его отношения с Поднебесной вновь испортятся.

Москва была «дипломатическим и экономическим покровителем» КНДР с тех пор, как после Второй мировой она «назначила» лидером страны Ким Ир Сена, дедушку «действующего северокорейского диктатора». Советский Союз помогал Пхеньяну во время войны с возглавляемыми США силами в 1950 — 1953 годах и предоставлял экономическую помощь на всём протяжении холодной войны, подчёркивает WSJ.

Ким по большому счёту не может развивать экономику без снижения санкционного давления. Поэтому в своём обращении к ООН представители КНДР призывали пересмотреть ограничения, которые, по их мнению, призваны вогнать страну в «тёмное средневековье».

«И тут-то на сцене появляется Путин. Российские дипломаты, согласившиеся на требования США ужесточить санкции против Пхеньяна после того, как в 2016 году он расширил испытания баллистических ракет и ядерного оружия, в последние месяцы призывают ООН ослабить эти ограничения», — обращает внимание издание.

Москва уже не оказывает Пхеньяну былую поддержку. Тем не менее она, по-видимому, всё ещё готова предоставлять соседней стране ограниченную помощь. Примером этому служит недавняя поставка в народную республику российской пшеницы, отмечается в статье.

По мнению The Wall Street Journal, поездка в Россию будет иметь «исторический резонанс» для Кима. Он уже ездил на своём поезде в Ханое на встречу с Трампом, но его путешествие в Москву займёт гораздо больше времени.