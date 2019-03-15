Telegraph: в КНДР предупредили, что Ким Чен Ын подумывает о возобновлении пуска ракет

На саммите во вьетнамском Ханое США упустили свою «золотую возможность», — об этом, как пишет The Daily Telegraph, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Высокопоставленный дипломат также предупредил о том, что Ким Чен Ын теперь подумывает об отмене моратория на пуск ракет.
Северная Корея подумывает о приостановке переговоров с Соединёнными Штатами о денуклеаризации полуострова, а лидер КНДР уже изучает вопрос об отмене запрета на ракетные испытания, пишет The Daily Telegraph.
Об этом после провала саммита в Ханое между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
«Мы не намерены уступать требованиям США (озвученным на саммите в Ханое. — ИноТВ) в какой-бы то ни было форме, также мы не желаем участвовать в такого рода переговорах», — подчеркнул дипломат, выступая в северокорейской столице.
Ким Чен Ын в ближайшее время должен сделать официальное заявление относительно переговоров с Вашингтоном и дальнейших действий Пхеньяна.
По словам Цой Сон Хи, Америка на февральском саммите упустила «золотую возможность». Он также предупредил, что северокорейский лидер может отменить мораторий на пуск ракет.
Эти заявления идут вразрез с мнением одного из американских переговорщиков — специального представителя США по КНДР Стивена Бигуна, который на этой неделе с оптимизмом отозвался о состоянии дел с Пхеньяном, даже несмотря на провал недавних переговоров во Вьетнаме.
«Дипломатия всё ещё очень даже жива», — заявил он, не став, однако, уточнять, когда могут состояться новые переговоры с Северной Кореей.
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