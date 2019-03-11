Wall Street Journal: Пхеньян «пробил дыру в паутине санкций ООН»

Северная Корея «пробила дыру в паутине санкций ООН», которые призваны заставить Пхеньян свернуть ядерную и ракетную программы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ещё не опубликованный доклад Совбеза ООН. Как отмечает газета, Пхеньян наращивает импорт нефтепродуктов с помощью незаконной передачи грузов с борта на борт, успешно проводит кибератаки на финансовые институты и криптобиржи, а также ведёт дела с рядом государств.

Северная Корея «пробила дыру в паутине санкций ООН», призванных заставить Пхеньян отказаться от его ядерной и ракетной программ, увеличив объёмы импорта нефтепродуктов с помощью незаконной передачи грузов с судна на судно. Кроме того, Северная Корея наращивает экспорт угля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад, подготовленный для Совбеза ООН.



При этом Пхеньян нарушает санкции, продавая оружие и прочее военное оборудование повстанцам в Йемене, а также Ливии и Судану. Торговые сделки северокорейцы осуществляют с помощью иностранных посредников.



Этот доклад представляет собой комплексную оценку ситуации с Северной Кореей и готовится дважды в год для Совбеза. Однако этот ещё не вышедший документ, как отмечает газета, рисует совершенно вопиющую картину в плане способности Пхеньяна обходить международные санкции.



После провального саммита в Ханое администрация Трампа ясно дала понять, что она видит в экономических санкциях инструмент, который может убедить северокорейского лидера Ким Чен Ына закрыть ядерную и ракетную программы до окончания нынешнего срока американского лидера.



«Что нужно Северной Корее, причём очень сильно и прямо сейчас, так это облегчение экономической обстановки, — считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. — Мне кажется, что Ким Чен Ын об этом много думает. И для достижения своей цели он готов отказаться от какой-то части своей ядерной программы, возможно, на уровне заявлений, но речь идёт о серьёзной части».



Однако, даже учитывая предупреждение Болтона, что США могут ужесточить санкции в случае отсутствия прогресса по ядерному разоружению, в докладе ООН отмечается, что Пхеньян достиг серьёзнейших успехов в их обходе.



«Эти нарушения делают неэффективными последние санкции ООН», — констатируется в докладе.



Однако, в то время как эти санкции буксуют, в докладе отмечается, что северокорейская ядерная и ракетная программы «сохранились в неизменном виде».



Для защиты этих проектов от возможного удара США Северная Корея рассредоточила имеющие отношение к её ракетной программе комплексы по территории страны, разместив их в том числе и на объектах гражданского назначения — например, в пхеньянском международном аэропорту Сунан.



Что же касается ядерной программы, то аналитики ООН по-прежнему изучают действия различных физических и юридических лиц в Азии в области секретных закупок центрифуг, необходимых для обогащения урана.



Некоторые из наиболее успешных попыток Северной Кореи раздобыть деньги связаны с кибератаками против финансовых институтов и криптовалютных бирж. Многие из этих атак, как считает The Wall Street Journal, организуются северокорейской разведкой.



Однако даже старые методы Северной Кореи по обходу санкций становятся всё эффективнее. Для этих целей, как, например, для незаконной передачи нефтепродуктов с корабля на корабль, Пхеньян располагает более чем 30 представителями своих банков в таких странах, как Китай, Россия, Ливия, Сирия и ОАЭ. В докладе отмечается, что, хотя деятельность представителей Пхеньяна подобного рода запрещена ООН, некоторые страны отказываются их высылать.



Российские власти, например, отказываются высылать северокорейского чиновника, который, как полагают составители доклада, является представителем Банка внешней торговли, так как он занимает пост торгового советника в посольстве Северной Кореи в Москве.



Кроме того, в документе ООН косвенно критикуется политика США, так как там говорится, что стремление поддерживать жёсткий санкционный режим негативно сказывается на объёмах гуманитарной помощи.



В резолюциях ООН по санкциям подчёркивается, что они не должны мешать доставке гуманитарной помощи обнищавшему населению Северной Кореи. Однако из 25 запросов на поставку гумпомощи в прошлом году было одобрено лишь 16, в то время как 7 по-прежнему находятся на рассмотрении, а ещё 2 запроса были отозваны.