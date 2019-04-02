South China Morning Post Оригинал

SCMP: после провала Ханоя Ким выбирает «другой путь» — в Россию

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После безрезультатных вторых переговоров с Дональдом Трампом Ким Чен Ын намерен вести свою страну по «другому пути», пишет аналитик Анкит Панда в South China Morning Post. И хотя можно было бы решить, что на фоне напряжённости с США Пхеньян будет сближаться с Пекином, на самом деле китайско-корейские отношения преисполнены недоверия. Поэтому, как предполагает автор, углублять контакты Ким собирается с Россией.
SCMP: после провала Ханоя Ким выбирает «другой путь» — в Россию
Reuters

После провальных переговоров в Ханое между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном дипломатический процесс по урегулированию кризиса на Корейском полуострове оказался под угрозой. «Одно неверное движение с той или другой стороны может разрушить весь уже возведённый карточный домик», — пишет научный сотрудник в Проекте по построению оборонной стратегии Федерации американских учёных Анкит Панда в своей статье для South China Morning Post.

Ещё до встречи двух лидеров аналитики утверждали, что Пхеньян восстановил два крупных объекта своей ракетной и ядерной программы, которые он демонтировал в прошлом году в рамках договорённостей, достигнутых в Сингапуре. По словам автора статьи, Ханой и вовсе стал «позором» и для Трампа, и для Кима.

Конечно, для стороннего наблюдателя риски очередной встречи Кима с главой Белого дома неочевидны, но даже при всей авторитарной системе в Северной Корее есть своя внутренняя политика. И некоторым влиятельным лицам в стране явно не нравится стремление вождя отказаться от ядерной программы в угоду США. Не зря один высокопоставленный северокорейский дипломат подчеркнула, что, отправляясь на последнюю встречу с Трампом, Ким Чен Ын игнорировал «тысячи петиций» от «армии, народа, рабочих и госслужащих, работающих в военной промышленности».

Теперь, по словам Анкита Панды, складывается угроза, что Ким всё-таки пойдёт по загадочному «другому пути», о котором он упомянул во время своего новогоднего обращения 1 января. Аналитики в интерпретации расходятся. Некоторые считают, что «другой путь» означает возвращение к ракетным испытаниям и провокациям. Другие полагают, что слова Кима указывают на «менее явную геополитическую угрозу» в виде активного сближения с Китаем. Но отношения между Пекином и Пхеньяном пронизаны недоверием, напоминает автор. Хотя Ким и встречался с Си чаще, чем с кем-либо из других мировых лидеров, и после Сингапура северокорейский вождь первым делом проинформировал об итогах китайского союзника, после ханойской встречи лидеры до сих пор не виделись.

В то же время примечательно, что после последней встречи с Трампом в северокорейских государственных СМИ всё чаще можно встретить упоминания о России, которая, по словам журналистов, разделяет с КНДР «общую цель противостоять иностранному вмешательству и давлению и защищать свой суверенитет».

И хотя Киму только предстоит лично встретиться с Владимиром Путиным, северокорейский лидер  осознаёт, что напряжённость в отношениях между Россией и Западом открывает для Пхеньяна окно возможности. Северокорейские власти всё чаще проводят совместные мероприятия с российскими коллегами, а прошлой осенью во время празднования 70-летия со дня основания КНДР спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко посвятили передовицу национальной газеты «Нодон синмун», в то время как китайскому представителю досталась лишь четвёртая страница.

Как заключает автор статьи, в сложившихся обстоятельствах не стоит удивляться сближению Пхеньяна и Москвы. И пусть речь не идёт о полноценном союзе, но Ким, очевидно, серьёзно настроен углублять отношения с Россией — «и всё это за счёт США».

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South China Morning Post Китай Азия
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