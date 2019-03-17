Der Spiegel: Габриэль едет в Пхеньян с мыслью о разрядке в духе холодной войны

Экс-министр иностранных дел Германии планирует посетить Северную Корею, чтобы составить личное мнение о происходящем в стране, сообщает Der Spiegel. По словам немецкого политика, лидер страны Ким Чен Ын — «не сумасшедший»: он просто видит в ядерной бомбе единственную гарантию сохранности своего режима. Поэтому ему нужно предложить другие варианты, настаивает Габриэль.

В марте бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль планирует посетить Северную Корею, чтобы составить личное мнение о стране, сообщает Der Spiegel. Об этом он написал в своём Twitter.

«В этом месяце я еду в Северную Корею. Уже два раза Трамп вёл переговоры с лидером Северной Кореи по поводу ядерного разоружения. Южная Корея сейчас идёт на смелые шаги на пути к примирению, миру и даже воссоединению. Теперь я хочу составить личное мнение о стране».

Глава Белого дома Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном в июне 2018, а также феврале этого года, напоминает издание. Последние переговоры, которые прошли во вьетнамской столице Ханое, завершились безрезультатно. Северная Корея настаивала на отмене санкций. США не согласились. В результате Пхеньян даже пригрозил срывом переговоров.

Габриэль же выступает за то, чтобы подключить к прямым переговорам с северокорейским режимом Китай и Россию. Необходимы «проницательность и смелые шаги» в духе политики разрядки времён холодной войны. Северокорейскому лидеру нужно предоставить «другие гарантии безопасности вместо ядерной бомбы». Ведь Ким Чен Ын — «не сумасшедший», подчеркнул Габриэль: «Он следует тщательно продуманной стратегии: если у него будет ядерная бомба, то — как считает он — его режим будет в безопасности. Потому что никто не решится ему угрожать».