Der Spiegel: Габриэль едет в Пхеньян с мыслью о разрядке в духе холодной войны

Экс-министр иностранных дел Германии планирует посетить Северную Корею, чтобы составить личное мнение о происходящем в стране, сообщает Der Spiegel. По словам немецкого политика, лидер страны Ким Чен Ын — «не сумасшедший»: он просто видит в ядерной бомбе единственную гарантию сохранности своего режима. Поэтому ему нужно предложить другие варианты, настаивает Габриэль.
В марте бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль планирует посетить Северную Корею, чтобы составить личное мнение о стране, сообщает Der Spiegel. Об этом он написал в своём Twitter.
«В этом месяце я еду в Северную Корею. Уже два раза Трамп вёл переговоры с лидером Северной Кореи по поводу ядерного разоружения. Южная Корея сейчас идёт на смелые шаги на пути к примирению, миру и даже воссоединению. Теперь я хочу составить личное мнение о стране».
Глава Белого дома Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном в июне 2018, а также феврале этого года, напоминает издание. Последние переговоры, которые прошли во вьетнамской столице Ханое, завершились безрезультатно. Северная Корея настаивала на отмене санкций. США не согласились. В результате Пхеньян даже пригрозил срывом переговоров.
Габриэль же выступает за то, чтобы подключить к прямым переговорам с северокорейским режимом Китай и Россию. Необходимы «проницательность и смелые шаги» в духе политики разрядки времён холодной войны. Северокорейскому лидеру нужно предоставить «другие гарантии безопасности вместо ядерной бомбы». Ведь Ким Чен Ын — «не сумасшедший», подчеркнул Габриэль: «Он следует тщательно продуманной стратегии: если у него будет ядерная бомба, то — как считает он — его режим будет в безопасности. Потому что никто не решится ему угрожать».
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макргегор провёл символическое вбрасывание шайбы перед началом матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встретились «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс».
В Сирии более 800 беженцев заплатили боевикам по $300 за выход из «Эр-Рукбана», при этом в лагере остались люди, у которых нет таких денег. Об этом говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.
Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Тони Фергюсон посредством социальных сетей пытается добиться боя с обладателем чемпионского пояса в данной весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские военные в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.
Севастопольский государственный университет (СевГУ) объявил о намерении направить подводно-археологическую экспедицию в территориальные воды Сирии во второй половине 2019 года. Об этом информирует пресс-служба вуза.
Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) начало разработку конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
В Москве в Пресненском районе трое неизвестных украли в кафе кошелёк с 20 тыс. евро и 15 тыс. рублей у гендиректора одной из фирм. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Забросив шайбу в численном преимуществе в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3), российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на пятое место по количеству голов, забитых в большинстве за всю историю соревнования.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в подразделениях украинской армии погибших солдат зачастую объявляют дезертирами, чтобы избежать ответственности. Об этом информирует РИА Новости.