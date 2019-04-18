CNN: Ким Чен Ын возвращается к шантажной дипломатии при помощи ракет и Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова играет мускулами: по данным региональной прессы, он провёл испытания некоего «тактического оружия», передаёт CNN. Как отмечается в репортаже канала, Ким, по всей видимости, рассчитывает получить благодаря подобным шагам какие-то уступки от США — и, судя по всему, с этим же связаны сообщения о том, что он готовится к встрече с Владимиром Путиным.

Последние оружейные испытания северокорейского лидера, судя по всему, были с его стороны попыткой дать США сигнал: снимите с нас санкции или пеняйте на себя. Кроме того, для укрепления своих позиций он идёт и на другие важные шаги. Репортаж Брайана Тодда.

Ким Чен Ын — снова в кадре и вновь у руля: на недавно опубликованных фотографиях можно видеть, как 35-летний диктатор просто светится от радости, наблюдая, как пилоты его истребителей готовятся к войне.

Региональная пресса сегодня сообщила, что режим Кима, по всей видимости, провёл испытания тактического оружия. Вместе с тем, идёт ли речь о ракете, артиллерийском орудии или о чём-то ином, пока не известно.

Так называемый Верховный главнокомандующий Северной Кореи любит поигрывать своими военными мускулами на камеру — и особенно часто делает это, когда его загоняют в угол. По данным его новостного агентства, в этот раз он приказал своим пилотам выполнить, цитирую, «сложные боевые воздушные манёвры», необходимые в случае конфронтации с США. Сегодня также поступили сведения, что диктатор может готовить против Америки и другое оружие — на тот случай, если его переговоры с Трампом, которые идут и так непросто, закончатся полным провалом. На новых спутниковых снимках, проанализированных группой Beyond Parallel, рядом с заводом по обогащению радиоактивных веществ в ядерном комплексе Йонбён видны предположительно специализированные железнодорожные вагоны.

ДЭВИД ОЛБРАЙТ, бывший инспектор ООН по вооружению: Это скорее всего завод по производству трития, который нужен для создания термоядерного оружия. Его могли производить в реакторе Йонбёна и, возможно, переправляли в вагонах в этот комплекс.

Beyond Parallel не исключает, что эти вагоны используются для транспортировки радиоактивных веществ, хотя и не может это подтвердить. CNN запросил дополнительную информацию у Белого дома, Госдепа и ЦРУ, однако все эти структуры снимки комментировать отказались. Эксперты полагают, что Ким, занимаясь дипломатическими танцами с президентом Трампом, по-прежнему втайне производит ядерные бомбы и ракеты.

ДЭВИД ОЛБРАЙТ: Опасения преимущественно связаны с тем, что он может наращивать свои возможности по установке термоядерного оружия на межконтинентальные баллистические ракеты и по созданию большого количества таких ракет, — под «большим» в данном случае подразумевается пять-десять, — и сможет в итоге угрожать США.

Что же касается новых фотографий, эксперты считают, что Северная Корея, вероятно, сама хочет, чтобы американские чиновники знали, что она делает, и желает таким образом дать им определённый сигнал.

ДЭВИД МАКСВЕЛЛ, полковник в отставке, сотрудник Фонда защиты демократических государств: Это делается, чтобы увеличить напряжённость, либо для организации провокаций с целью получения политических или экономических уступок. Им нужны политические уступки, им нужно, чтобы США согласились на новый саммит, а что важнее всего — им нужно, чтобы США сняли санкции.

А сегодня Ким, судя по всему, собирается применить против президента Трампа рычаг влияния другого рода: как сообщил CNN высокопоставленный российский чиновник, стартовала подготовка к возможной встрече между Кимом и президентом России Владимиром Путиным. По данным прессы, они могут встретиться уже на следующей неделе на российском Дальнем Востоке. Как говорят эксперты, Путин очень бы хотел «вбить клин» между Кимом и Трампом, тогда как Ким пользуется Путиным в собственных целях.

ДЭВИД МАКСВЕЛЛ: Ким хочет встретиться с Путиным для того, чтобы использовать его для поддержания своей шантажной дипломатии. Заключив с Путиным альянс или наладив с ним хорошие отношения, он сможет надавить на США.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Кроме того, эксперты отмечают, что Владимир Путин может помочь Ким Чен Ыну и в других областях. По их словам, Москва может подарить северокорейскому лидеру какие-то важные образцы оружия — самолёты или даже подводные лодки. Также Россия может помочь ему расширить свои возможности в плане кибератак — возможности, которые и так уже оказались очень опасными для Соединённых Штатов.

Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2019 года.